Sangiovanni, chi è il cantante di Amici ospite di Cattelan a Da Grande: i successi e l’amore con Giulia Stabile

Chi è

Domenica 26 settembre 2021 a Da Grande continuano ad arrivare tanti ospiti provenienti dal mondo della musica e la scelta ricade nuovamente su di un beniamino dei più giovani al pari di Blanco, apparso sul finire della prima puntata. Questa volta sarà presente in studio il giovane rapper Sangiovanni, astro nascente della musica italiana sbocciato nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. il giovane cantautore ha impressionato per capacità di scrittura e per l’attenzione ad alcuni temi molto vicini ai giovani d’oggi. Schivo ed introverso come pochi ha coinvolto gli spettatori del talent anche grazie alla tenera storia d’amore con la vincitrice Giulia Stabile, alla quale ha dedicato alcune intense canzoni.

Sangiovanni: l’infanzia prima di Amici

Giovanni Pietro Damian è il vero nome del giovanissimo cantante conosciuto con lo pseudonimo di Sangiovanni. Nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza, prima di raggiungere la fama, vive con i genitori nel piccolo comune di Grumolo delle Abbadesse, sempre in provincia del capoluogo Veneto. “Sono sempre stato un po’ diverso, ma non lo dico con vanto, ma è un ‘diverso’ con un’accezione negativa.

Ero un po’ strano, chiuso, avevo pensieri e idee differenti“, aveva raccontato a Verissimo. “La scuola è stata difficile. Io sono stato malissimo per la scuola perché ho ricevuto tanti commenti che mi hanno pesato da parsone adulte e insegnanti. Questa cosa me la sono portata avanti nel tempo. Non mi sentivo più a mio agio, alle medie ho anche cambiato scuola perché era invivibile. La mia famiglia mi è stata vicina, era proprio un brutto periodo. Però sono riuscito ad affrontarlo e superarlo“.

Sangiovanni: il successo ad Amici di Maria De Filippi

Noto soprattutto grazie alla partecipazione al talent di Amici di Maria De Filippi, ha spiegato più volte durante il programma, ed in occasione di altre interviste, che il suo nome d’arte deriva dal fatto che tutti gli abbiano sempre detto di avere un viso che tutto sembra tranne che quello di un santo ed, in una sorta di legge del contrappasso, lo sceglie come tratto distintivo del suo personaggio.

Sangiovanni prima della partecipazione al talent si era già avvicinato al mondo della musica con la pubblicazione di 2 singoli che però non avevano ancora sfondato nel panorama discografico prima dell’esposizione mediatica ottenuta grazie alla De Filippi.

Sarà infatti grazie alla regina di Canale5 che avrà la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico per la sua diversità e particolarità, scandite dall’attenzione a temi delicati che attanagliano l’opinione pubblica e per il suo modo di essere schivo ma stravagante allo stesso tempo. Qui sotto la guida di Rudy Zerbi raggiunge un successo strepitoso facendo ascoltare al pubblico 3 inediti come Gucci bag, Lady e Tutta la notte. Sarà poi con Malibù che si renderà protagonista anche dell’estate 2021 scalando le classifiche e imponendosi come tormentone dell’estate.

Sangiovanni: la tenera storia con Giulia Stabile

Della vita privata di Sangiovanni si sa ben poco, grazie anche al suo essere schivo su certi argomenti, ma risulta che prima dell’ingresso nel talent di Canale5, era legato sentimentalmente ad una ragazza di nome Margherita, ma durante la pausa natalizia avrebbe deciso di chiudere la relazione a causa dell’interesse provato nei confronti di Giulia Stabile, sua compagna di classe ad Amici. I due hanno intenerito il pubblico con la loro vicinanza e si sono imposti all’attenzione dei fan con il cantante che ha spiegato a Maria De Filippi quando ha capito di essersi innamorato di lei, con queste parole: “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei.

No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa“.