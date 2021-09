Da Grande: gli ospiti del secondo appuntamento di Alessandro Cattelan su Rai 1 per domenica

Programmi TV

Dopo la prima delle due serate evento andata in onda il 19 settembre 2021 torna Da Grande con la seconda ed ultima fatica in Rai del suo conduttore Alessandro Cattelan. Il varietà più innovativo della televisione pubblica degli ultimi anni va in onda domenica 26 settembre 2021 sempre su Rai1 con l’ultimo appuntamento fissato nuovamente per le ore 21:30 circa. Tutti gli ospiti attesi per seconda ed ultima puntata.

Alessandro Cattelan ed il suo Da Grande non hanno convinto: i dati sugli ascolti

Da Grande ha fatto il suo debutto su Rai1 domenica scorsa con uno show fresco e giovanile che non tutti hanno però apprezzato.

I dati dell’auditel pervenuti il giorno dopo la prima puntata non sono stati infatti incoraggianti per Alessandro Cattelan che paga lo scotto del salto nella televisione pubblica con un uno share del 12,67%, superato anche da Enrico Papi ed il suo Scherzi a parte, al 15,21%, entrambi dietro la finale dell’Europeo di pallavolo su Rai3 al 15,84%.

Il conduttore ce l’ha però messa tutta per intrattenere le svariate fasce di pubblico di Rai1, dai più giovani alle famiglie intere, ricorrendo anche alla presenza di volti noti ed amatissima della televisione pubblica come Carlo Conti e Antonella Clerici.

Non sono nemmeno mancati i suoi particolari siparietti con gli altri ospiti come Marco Mengoni e Paolo Bonolis, che tanto hanno ricordato il suo E Poi C’è Cattelan ma in chiave generalista.

Da Grande: gli ospiti della seconda puntata

Alessandro Cattelan ci riproverà a fare breccia nel cuore dei telespettatori di Rai1 e l’occasione è presto data con il secondo ed ultimo appuntamento fissato sulla rete ammiraglia per domenica 26 settembre 2021 sempre alle ore 21:30.

Per l’occasione il conduttore schiererà nuovamente un parterre di ospiti invidiabile che annoverano nomi dello sport che hanno tenuto in alto il nome dell’Italia durante le ultime olimpiadi come Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, anche se durante la prima puntata il presentatore ha anche esteso l’invito ai freschi campione d’Europa del volley maschile. Per la quota musicale sarà presente anche la star dei giovanissimi Sangiovanni, oltre alla confermatissima Elodie, mentre non mancheranno i siparietti comici con Lillo e una intervista alla bella e brava Serena Rossi. Nel corso della puntata interverranno anche i futuri sposi Bella Thorne e Benji, l’ex componente del duo musicale con “Fede” Rossi,