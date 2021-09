Da Grande: domenica 19 settembre arriva su Rai1 il nuovo show di Alessandro Cattelan. Gli ospiti

Programmi TV

Il conduttore sbarca in Rai per la prima volta per condurre due serate evento imperdibili che lo metteranno al centro dell'attenzione con la sua solita cifra stilistia fresca e scanzonata.

Saranno due serate evento imperdibili quelle in arrivo il 19 e 26 settembre 2021 con l’approdo nella televisione pubblica di uno dei conduttori televisivi più amati, soprattutto dai più giovani. Da Grande sancisce l’approdo in Rai per Alessandro Cattelan dopo il fresco divorzio da Sky e dalla decennale conduzione ricca di successo di X Factor. Il presentatore, affiancato da molti volti noti del mondo dello spettacolo, e tratterà insieme a loro o in solitaria diversi temi che vanno dalle discussioni sulla vita all’attualità con l’aggiunta di quella leggerezza che lo ha reso iconico ad E Poi C’è Cattelan.

Il primo appuntamento è per domenica 19 settembre su Rai1 alle ore 21:25. Ecco quello che c’è da sapere.

Alessandro Cattelan sbarca su Rai1 con Da Grande

Dopo l’addio a X Factor, mal digerito dai milioni di fan del programma, Alessandro Cattelan ha preparato per bene il suo ritorno in tv dopo la chiusura dell’esperienza decennale con Sky. Sono infatti ormai diventati famosi gli spot che lo ritraggono al fianco di due arzilli anziani che gli chiedono cosa ci faccia e chi sia mentre si adopera sul cantiere dello studio che ospiterà il suo nuovo show.

Da Grande promette di intrattenere svariate fasce di pubblico di Rai1, dai più giovani alle famiglie intere fino agli amanti della televisione vecchio stampo, con una sorta di varietà che certamente strizzerà l’occhio al suo più famoso E Poi C’è Cattelan ma che promette di regalare nuove sfumature del suo personaggio.

Lo show ed il conduttore sbarcano su Rai1 per due appuntamenti imperdibili che andranno in onda domenica 19 e domenica 26 settembre 2021 ovviamente in prima serata ed in diretta insieme a tanti volti del mondo dello spettacolo che lo affiancheranno tra risate, canti e balli.

Di certo non mancheranno nemmeno le interviste ed i monologhi per riflettere su diversi temi della vita e dell’attualità mantenendo sempre il suo stile iconico che lo caratterizza e differenzia dalla scena dei presentatori italiani odierna.

Alessandro Cattelan a Da Grande: gli ospiti della prima serata

I protagonisti della prima serata dello show saranno volti noti del mondo della televisione. Tutti gli ospiti: