Kong – Skull Island: trama, cast e trailer del film in onda su Italia1 domenica 13 febbraio

Kong - Skull Island va in onda su Italia1 domenica 13 febbraio 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in arrivo sul canale Mediaset.

La proposta di Italia 1 per la prima serata di oggi domenica 13 febbraio 2022 è il secondo capitolo della saga iniziata con il film Godzilla. Nel film Kong – Skull Island, da considerarsi un reboot della serie dedicata allo gigantesco gorilla conosciuto come King Kong, la storia ha inizio durante la Seconda guerra mondiale quando due piloti, un americano e un giapponese, precipitano su un’isola all’apparenza deserta che invece si mostra essere abitata da una spaventosa ed immensa creatura. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul canale Mediaset.

Kong – Skull Island: le curiosità ed il cast del film

Kong: Skull Island è un film del 2017 diretto da Jordan Vogt-Roberts e scritto alla sceneggiatura da Dan Gilroy, Derek Connolly e Max Borenstein. È da considerarsi il reboot del franchise di successo di King Kong, nonché secondo capitolo della serie MonsterVerse che continuerà con Godzilla II – King of the Monsters del 2019 e Godzilla vs. Kong del 2021, nel quale il pubblico scoprirà chi la spunterà tra le due colossali bestie.

Al centro della narrazione ci sono i personaggi interpretati da Tom Hiddleston, il Loki del Marvel Cinematics Universe, Samuel L.

Jackson, John Goodman, Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary, e John C. Reilly.

Kong – Skull Island: la trama della pellicola

All’inizio del film ci viene mostrata la grossa ed imponente figura di Kong dopo che durante la Seconda guerra mondiale sorprende alle spalle due piloti, un americano e un giapponese, che si ritrovano a precipitare sulla sua isola all’apparenza deserta.

Svariato tempo dopo nel 1973 l’ex capitano britannico James Conrad viene assunto dall’agente Bill Randa per guidare una spedizione proprio su quell’isola, chiamata con l’evocativo nome di l’Isola del Teschio.

La missione non è per nulla pacifica e metterà a durissima prova il gruppo di esploratori inviati sull’isola nel tentativo di rapire o uccidere l’immenso animale.

