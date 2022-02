Biagio D’Anelli invia una lettera d’amore a Miriana Trevisan per San Valentino, le parole dell’opinionista

Grande Fratello

Biagio D’Anelli è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip6, anche se per poco tempo. Infatti l’opinionista televisivo è entrato in corsa nella Casa più spiata d’Italia ed è stato eliminato dopo poche settimane.

In questo periodo, seppur breve, Biagio D’Anelli è riuscito a creare un rapporto amoroso con Miriana Trevisan. I due, dopo aver passato molto tempo insieme a chiacchierare e coccolarsi, si sono detti innamorati.

In occasione della Festa di San Valentino, Biagio D’Anelli ha inviato una lettera d’amore a Miriana Trevisan.

La lettera di Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan

Biagio D’Anelli ha fatto recapitare una lettera d’amore a Miriana Trevisan per dichiararle il suo amore nel giorno della Festa degli Innamorati.

La showgirl ha letto la dolce missiva con Manila Nazzaro: “Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti. Mi manchi tantissimo. Per la prima volta vorrei trascorrere il giorno di San Valentino nel più tradizionale dei modi, e invece dovrò starti lontano e guardarti in silenzio. Il giorno degli innamorati però sarà sempre per noi“.

Biagio D’Anelli ha chiuso la lettera con un messaggio un po’ criptico: “Sai come sono fatto.

Chi tocca te è come se toccasse me… Scappare non serve, soprattutto da me. So bene ciò che voglio. La vita fuori ti aspetta, insieme a me“.

Manila e Miriana cercano di decifrare la lettera di Biagio.

Parte 1

Manila e Miriana cercano di decifrare la lettera di Biagio.

Parte 2

Il post di Biagio D’Anelli per San Valentino

Biagio D’Anelli ha inviato una lettera a Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip6 nel giorno di San Valentino.

L’opinionista ha anche condiviso un romantico post sul suo account Instagram.

Biagio D’Anelli ha postato un disegno che raffigura il bacio tra lui e la showgirl con una didascalia emozionante: “Due che ridono forse si piacciono, due che ridono sempre forse si desiderano, due lontani che ridono pensandosi senza dubbio si amano“.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip6 ha avuto, di recente, anche l’occasione di rientrare per una notte nella Casa e rincontrare la sua amata.