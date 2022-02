Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ospiti d’onore al GF Vip per San Valentino: l’emozione di Alfonso Signorini

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip si appresta ad accogliere in studio una delle coppie simbolo del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il conduttore, a inizio diretta, ha annunciato che la coppia è ospite nella puntata di questa sera per parlare del loro amore, nato due anni fa nella Casa. Un amore che, presto, li porterà ad essere genitori del loro primo figlio insieme.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia super ospiti: Alfonso Signorini emozionato

Il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip è all’insegna dell’amore e dei sentimenti. Oggi, infatti, è il giorno di San Valentino e per l’occasione anche il reality si tinge di romanticismo.

In particolare, Alfonso Signorini ha iniziato la puntata di questa sera con un annuncio importante: nella diretta saranno ospiti Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, coppia nata proprio nella Casa di Cinecittà nell’edizione del 2020, due anni fa.

Il loro amore si è rinnovato giorno dopo giorno e li ha portati a compiere passi importanti, come la convivenza e la creazione di una famiglia. La coppia è infatti in attesa del loro primo figlio, Gabriele. Alfonso Signorini presenta al pubblico l’emozione che a breve sarà vissuta in studio con l’arrivo dei due giovani ragazzi: “Il loro amore compie 2 anni, si sono baciati per la prima volta nel giardino della Casa del GF Vip e adesso, a distanza di due anni, loro rivivranno quell’emozione.

Con un elemento in più: è in arrivo il loro primo bambino, il piccolo Gabriele. Saranno qui con noi perché, lo posso dire, sto diventando zio: nasce il primo ‘Vippino’ del Grande Fratello Vip“.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: l’amore sbocciato al GF Vip nel 2020

La storia d’amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ha preso il via nel 2020, quando i due giovani ragazzi hanno preso parte al Grande Fratello Vip.

Proprio nella Casa di Cinecittà si sono conosciuti e si sono innamorati, scambiandosi il loro primo bacio in giardino. Una rinascita soprattutto per la bionda influencer, che arrivava dalla delusione amorosa dovuta alla fine del rapporto con il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, con il quale ha avuto la prima figlia Nina.

Ora Clizia Incorvaia è in attesa di un maschietto, il primo in coppia con il suo Paolo Ciavarro.