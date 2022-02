Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tornano in diretta al Grande Fratello Vip: il messaggio sull’amore nella Casa

Grande Fratello

Romantica sorpresa per i concorrenti del Grande Fratello Vip nel giorno di San Valentino. Nel giardino della Casa, nella puntata di questa sera, fa capolino una giovane coppia conosciutasi ed innamoratasi proprio nel reality due anni fa: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due ex gieffini raccontano la loro love story e lanciano ai concorrenti un importante messaggio dedicato all’amore.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia tornano nella Casa

Emozionante ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Dopo due anni dalla loro esperienza nel reality, durante la quale si sono conosciuti ed innamorati, la coppia fa ritorno nella puntata di stasera in qualità di ospiti speciali.

Annunciati a inizio diretta da un emozionato Alfonso Signorini, i due ex gieffini in giardino sorprendono tutti i concorrenti freezati di fronte a loro.

Clizia Incorvaia parla a loro a cuore aperto rivolgendogli un messaggio sull’amore: “Siamo qua per trasmettervi un messaggio: che la vita vi stupisce quando meno ve l’aspettate. Continuate a godervi questa esperienza stupenda“. L’influencer, che proprio a Cinecittà ha trovato l’amore, invita tutti i concorrenti a non smettere mai di inseguire il sogno di trovare il vero amore: “Credete sempre nei vostri sogni“.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: il messaggio sull’amore ai concorrenti

Prende parola anche Paolo Ciavarro, che interviene su un’altra importante sfumatura dell’amore: l’attesa. Il giovane ragazzo si rivolge in particolare a Lulù, Miriana e ai concorrenti del GF Vip che stanno aspettando di poter riabbracciare il proprio amore: “Godetevi questa attesa, che può essere straziante ma al tempo d’oggi è importante.

Godetevi l’attesa, che forse è la cosa più romantica che ci sia” le parole del figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi.

Clizia Incorvaia, che ha dovuto far fronte a diverse critiche per la sua storia d’amore con Paolo, invita i concorrenti a non lasciarsi sopraffare dal mormorio delle persone: “Siccome la gente mormora, fregatevene di tutto quanto il resto“. Dallo studio interviene anche Alfonso Signorini, che parla della storia d’amore della coppia e del loro primo figlio insieme che accoglieranno tra pochi giorni: “Mi è sembrato il modo più giusto per parlare di amore. Un amore nato nella Casa e che diventa famiglia tra pochi giorni. Quindi è un auspicio per chi è innamorato“.