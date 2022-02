Grande Fratello Vip: il ritorno in casa di Alex Belli e l’eliminazione di serata. Tutti i temi di puntata

Programmi TV

Quella che andrà in onda nella prima serata di San Valentino sarà una puntata veramente scoppiettante. Il Grande Fratello Vip 6 sta infatti preparando una grande puntata per la Festa degli Innamorati, durante la quale si assisterà al ritorno in casa in pompa magna di Alex Belli, uno che di amore ha dimostrato di intendersene quanto meno a modo suo. Il personaggio più contorto e chiacchierato tra i Vipponi scelti da Alfonso Signorini farà il suo rientro in casa e chissà cosa succederà, con il pubblico che già si sfrega le mani. Durante il nuovo appuntamento spazio anche alle coppie della casa, mediante le quali sarà celebrato l’amore, e poi l’esito del televoto che sancirà chi dovrà abbandonare la casa tra gli ultimi ingressi Antonio e Gianluca opposti all’amatissimo Kabir.

Tutti i temi e gli argomenti della puntata che si svolgerà sotto gli occhi delle attente opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a partire dalle ore 21:30 circa ovviamente su Canale 5.

GF Vip 6: chi verrà eliminato

Il reality show condotto da Alfonso Signorini lunedì 14 febbraio 2022 vivrà una puntata fondamentale verso la finale del 14 marzo 2022. Nel programma c’è un aria frizzantina e non solo per merito di San Valentino, tra Vipponi ai ferri corti, frequentazioni che stentano a decollare e le solite accese discussioni.

Al presentatore il compito di fare il punto sulle dinamiche della casa prima di sancire chi sarà l’inquilino che dovrà abbandonare la casa. A vesersela brutta sembrano infatti essere i due ultimi arrivati Antonio e Gianluca, contrapposti all’amatissimo nonno di questa edizione Kabir che sembra molto più vicino di loro a salvarsi.

Le anticipazioni della nuova puntata

Il nuovo appuntamento con il reality di Canale5 sarà fortemente influenzato dalle tinte dell’amore della Festa di San Valentino.

Sotto il focus del presentatore e delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli finiranno tutte le coppie della casa, con quella di Sophie ed Alessandro a farla da padrone, e verranno coinvolte anche quelle divise dall’uscita di uno degli innamorati come Miriana e Lulù. Spazio anche alla situazione di Manila Nazzaro, ancora ignara delle turbe che sta vivendo il suo Lorenzo.

L’attenzione dei telespettatori sarà però rivolta al ritorno in casa del divisivo Alex Belli, pronto all’ingresso a San Valentino per, a suo dire, riconquistare la moglie Delia. Come la prenderà la modella e che farà Soleil?

Le due sembrano già architettare qualcosa dopo che un fan le ha spoilerato il suo ritorno.