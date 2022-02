Manuel Bortuzzo farà una sorpresa a Lulù Selassié la sera di San Valentino? Gli indizi dello sportivo

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ritornerà nella Casa del Grande Fratello Vip6 con una sorpresa per Lulù Selassié la sera di San Valentino. Lo sportivo ha svelato qualche dettaglio a riguardo.

Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip6, dopo un lungo percorso molto emozionante all’interno del reality show. Lo sportivo, infatti, si è raccontato apertamente al GF Vip6, condividendo anche i suoi problemi di salute.

Manuel Bortuzzo ha creato, anche, un rapporto d’amore molto importante nella Casa più spiata d’Italia. Il nuotatore, infatti, si è innamorato di Lulù Selassié. Lo sportivo e la principessa hanno anche deciso di convivere dopo la fine dell’avventura al Grande Fratello Vip6.

Manuel Bortuzzo potrebbe festeggiare quest’amore con Lulù Selassié proprio con una sorpresa in occasione della Festa degli Innamorati.

Sorpresa da Manuel Bortuzzo per Lulù Selassié: l’annuncio a Mattino5

Lulù Selassié sta continuando da sola il suo percorso al Grande Fratello Vip6, dopo l’uscita del fidanzato Manuel Bortuzzo. La principessa, però, ha accusato negli ultimi giorni un po’ di stanchezza e di tristezza per la mancanza dello sportivo.

Proprio per tirare su il morale della principessa, Manuel Bortuzzo potrebbe essere protagonista di una romantica sorpresa. L’occasione sarebbe proprio quella della Festa di San Valentino, come annunciato da Federica Panicucci a Mattino5 e riportato da Fanpage: “Per Lulù, giù di morale, in occasione di San Valentino arriverà Manuel con una bellissima sorpresa“.

Manuel Bortuzzo dà degli indizi sulla sorpresa a Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié passeranno la loro prima Festa di San Valentino divisi.

Sembra però che lo sportivo farà una soRpresa alla principessa.

Il nuotatore ha condiviso anche un tweet sul suo account Twitter, con il possibile dono alla fidanzata. Si tratterebbe di un paio di scarpe rosse con le iniziali della coppia.

Inoltre, Manuel Bortuzzo avrebbe svelato degli ulteriori dettagli in una story postata su Instagram, come riportato da Il Sussidiario.

Il nuotatore avrebbe raccontato di essere diretto a Napoli: “A Napoli ci vado per Lulù“.