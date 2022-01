La dolce dedica di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié: “Impossibile colmare il vuoto che ho dentro”: il post

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ha lasciato definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip6. Il nuotatore, dopo averlo annunciato più volte, ha salutato i suoi compagni di avventura durante la diretta serale del 24 gennaio.

Manuel Bortuzzo ha dovuto dire momentaneamente addio anche a Lulù Selassié, coinquilina di cui si è dichiarato innamorato. I due hanno anche rivelato di voler andare a convivere, non appena il reality show sarà concluso per entrambi.

Ormai fuori dalla Casa più spiata d’Italia, Manuel Bortuzzo condiviso una dolce dedica per Lulù Selassié, attraverso un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale.

Il post di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo, anche fuori dalla Casa, ha pensato subito a Lulù Selassié. Il nuotatore ha condiviso una storia che raffigurava un cartellone, che gli ha dedicato la principessa: “Manu ti amo sempre, solo noi, la tua fatina Lulù“.

Ma, Manuel Bortuzzo ha anche condiviso un post con una romantica dedica per Lulù Selassié: “Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire“.

Lo sportivo ha parlato di un vuoto incolmabile: “Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo.

Sei vita Lulú, la mia“.

Manuel Bortuzzo lascia una lettera in casa per Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo ha dedicato un post a Lulù Selassié, appena uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip6. Ma, anche prima di abbandonare il reality show, il nuotatore ha avuto un pensiero per la principessa.

Infatti, dopo la diretta del 24 gennaio, Lulù Selassié ha rivelato a Giucas Casella di aver trovato una lettera dello sportivo: “Giuchy guarda cosa mi ha lasciato Manu sotto al cuscino“.

Il concorrente ha provato a risollevare il morale della principessa, visibilmente commossa: “Devi essere forte… Certo sarà dura i primi giorni, poi ti adatterai. Sai che lui sta lì“.