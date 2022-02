Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip come ospite: le reazioni di Soleil Sorge e Delia Duran

Grande Fratello

Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip in veste di ospite speciale, per un tempo ancora indefinito. In giardino il primo incontro avviene con Soleil Sorge, che lo accoglie a braccia aperte. Discorso opposto invece per Delia Duran, che ha accolto con freddezza questa notizia ritrovandosi l’attore nella Casa. “Non sei felice? O preferivi rimanessi a casa?” la domanda provocatrice di Belli alla modella.

Alex Belli rientra in Casa: il primo incontro con Soleil Sorge

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip, non in qualità di concorrente ma di ospite speciale.

Il periodo di tempo in cui soggiornerà nel loft di Cinecittà è ancora indefinito, ma avrà sicuramente l’occasione per chiarire il suo rapporto con Soleil Sorge e Delia Duran. L’attore e la modella proprio in puntata hanno avuto un duro confronto in passerella, con lei che ha ribadito la decisione di essere una donna libera.

Il primo incontro di Alex Belli nella Casa avviene con Soleil in giardino. I due, separati dal consueto metro di distanza, parlano del loro rapporto sino a quando l’attore non si avvicina all’ex corteggiatrice e le chiede: “Ti fidi di me?“. Soleil risponde con ironia di no, e l’attore ribatte: “Toccami, se ti fidi di me“.

Vista la resistenza della ragazza, Belli corre verso di lei e la abbraccia. Un gesto che significa una sola cosa: l’attore torna nella Casa. “Sei dentro? Non ci credo! Lo sapevo” urla Soleil in preda alla felicità, abbracciandolo.

Delia Duran gela Alex Belli: “Il colpo di scena è questo?“

Reazione opposta a quella di Soleil arriva da Delia Duran.

Nella Casa le due ragazze si confidano da sole in salone, sino a quando non fa capolino lo stesso Alex. “Pensavate di esservi liberate di me?” l’ironica domanda rivolta alle coinquiline.

Delia reagisce con freddezza, chiedendogli: “Il colpo di scena è questo?“. L’attore a quel punto le chiede, quasi con fare provocatorio: “Non sei felice? O preferivi rimanessi a casa?“. “Sono scioccata” la risposta della modella, cui fa eco Soleil che chiede loro ironicamente: “Adesso devo fare quella che vi fa riappacificare?“.

A seguire tutti gli altri concorrenti raggiungono il salone e salutano Alex Belli, che sarà dunque loro coinquilino nei prossimi giorni e sino a data da destinarsi.