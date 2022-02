Michelle Hunziker e la fine dell’amore con Trussardi: “La separazione stressa emotivamente, ti senti fallita”

Gossip

In attesa di debuttare su Canale 5 con Michelle Impossible, il suo one woman show, Michelle Hunziker ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua carriera e della fine del suo amore con Tomaso Trussardi dopo 10 anni di unione: da poco infatti la coppia ha annunciato una separazione consensuale.

Michelle Hunziker e la fine della storia con Tomaso Trussardi

Nella lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera, Michelle Hunziker ha parlato anche, ma non solo, della fine della sua storia d’amore con Tomaso Trussardi. Le sue parole durissime verso sé stessa sono state accompagnate anche da riflessioni riguardo ai manuali di psicologia.

“I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano – spiega l’amata show girl – la morte e la separazione. Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita”. La conduttrice lascia però trasparire un po’ di positività, nonostante tutto: “Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane”.

Michelle Hunziker ricorda gli inizi della sua carriera

Durante l’intervista Michelle si è concessa anche un sguardo verso il passato ricordando come è iniziato il suo successo, che per lei è stato del tutto inaspettato e di certo non cercato.

Dichiara, infatti: “A me la fama è caduta addosso, non l’ho cercata. La polarità è stata una conseguenza, non era il mio obiettivo.

Ho voluto fare ciò che mi appassiona e mi rende felice, ho rinunciato a tanto per raggiungere certi traguardi, spesso bisogna anche essere disposti a fare cose che non ci piacciono”.

Poi si dirige ai giovani di oggi che si avventurano per la prima volta nel mondo del lavoro.

“Oggi sento molti giovani che dicono di voler fare solo quello che li appassiona, ma non è così. Non puoi pensare di arrivare in vetta in elicottero, devi faticare. Bisogna capirlo, e divertirsi anche nelle difficoltà”.

Intanto attendiamo di vederla al timone del suo nuovo show Michelle Impossible in onda in prima serata su Canale 5.