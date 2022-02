Michelle Hunziker rompe il silenzio sulla separazione da Tomaso Trussardi: “Un lutto da affrontare”

Gossip

Michelle Hunziker parla per la prima volta della sua separazione da Tomaso Trussardi e rivela come ha vissuto questi mesi, poi fa un'interessante annuncio sulla sua trasmissione.

Michelle Hunziker ha da poco annunciato la fine della sua relazione con Tomaso Trussardi, destando grande stupore nei fan che la seguono da tempo. A lungo ha scelto di non parlare di quanto accaduto fra lei e l’imprenditore in questi mesi, ma ora ha deciso di rompere il silenzio. Nel suo futuro c’è spazio per una nuova trasmissione e proprio parlando di questa, la showgirl ha rivelato un interessante dettaglio a proposito della lista degli ospiti che saliranno con lei sul palco.

Michelle Hunziker parla per la prima volta della separazione da Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker sarà una degli ospiti della puntata di Verissimo che andrà in onda domani, domenica 13 febbraio.

Alcune delle dichiarazioni rilasciate dalla showgirl sono state svelate in queste ore da TgCom24. Nel salotto di Silvia Toffanin, Michelle ha parlato anche di quanto successo in questi mesi fra lei e Tomaso Trussardi. Qualche tempo fa, era stato proprio quest’ultimo a commentare la notizia della loro separazione, ammettendo: “La amo ancora“. “Una separazione è sempre un lutto da affrontare– ha spiegato invece Michelle alla Toffanin- è difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”.

Ripensando al periodo vissuto insieme all’imprenditore, la conduttrice ha poi specificato: “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare.

Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”. Silvia Toffanin, le ha poi chiesto come abbia vissuto la fine della relazione con Tomaso, avendo già affrontato quella con Eros Ramazzotti. “Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza“ ha risposto Michelle.

Michelle Hunziker conduce Michelle Impossible: fra gli ospiti anche una grande sorpresa

Fra gli impegni che vedranno Michelle Impegnata prossimamente c’è un nuovo programma, Michelle Impossibile.

Nelle scorse settimane, sono già stati rivelati alcuni dettagli sulla trasmissione, che andrà in onda in 2 puntate e che vedrà la partecipazione di Katia Follesa e Michela Giraud, ma alla Toffanin, la conduttrice ha fatto sapere qualcosa di più. La Hunziker ha infatti rivelato che fra gli ospiti ci saranno anche Maria De Filippi, Ilary Blasi, Gerry Scotti e non solo. Anche Eros Ramazzotti infatti prenderà parte alla trasmissione che andrà in onda su Canale 5, il 16 e 23 febbraio.

“Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia” ha osservato Michelle commentando la notizia.