Michelle Hunziker al timone di un show tutto suo: su Canale 5 arriva Michelle Impossible. Gli ospiti

La presentatrice svizzera si lancia nel suo primo progetto in solitaria con Michelle Impossible. Lo show in arrivo in prima serata su Canale 5 sarà tutto da godere con la sua proverbiale simpatia ed un carico davvero invidiabile di grandi ospiti.

Avrà un titolo veramente accattivante il primo one woman show della conduttrice svizzera più amati dagli italiani. Michelle Hunziker è pronta a lanciarsi alla conduzione di Michelle Impossible, programma in due serate evento dove l’elvetica darà il meglio di se in un continuo di canti, balle, risate e tanto altro ancora. A farle da spalla ci saranno due comiche travolgenti come Katia Follesa e Michela Giraud oltre a tantissimi ospiti che saranno attesi al centro dello studio. La Hunziker si troverà così per la prima volta a presentare uno show che romperà tutti gli schemi dei format preimpostati che l’avevano vista protagonista, portando in dote al pubblico la sua immensa ed apprezzata ironia.

Michelle Impossible: il nuovo show di Michelle Hunziker

Mercoledì 16 febbraio 2022 prende il via il nuovo show condotto da Michelle Hunziker. La presentatrice sarà al centro dell’attenzione di Michelle Impossible, suo primo one woman show al debutto in prima serata su Canale 5. A dirla tutta la conduttrice non sarà da sola al centro dello studio del programma visto che sarà accompagnata da altre due irrefrenabili mattatrici come Katia Follesa e Michela Giraud, campionesse della risata che hanno già condiviso tra loro lo strabiliante successo di Lol – Chi ride è fuori.

Il programma sarà un condensato di risate, canti e balli ricco di ospiti con la splendida presentatrice a farla da padrona, dove la missione impossibile sarà quella del pubblico nel tentativo di non ridere. Lo show sarà composto da due serate evento che prendono posto nel palinsesto di Canale 5 nelle prime di serata di due mercoledì consecutivi ovvero il 16 e 23 febbraio 2022.

Michelle Impossible: quali ospiti potrebbero partecipare

Alla notizia dell’arrivo del programma, annunciato con un divertente promo, si sono iniziate a rincorrere le indiscrezioni su chi potrebbe prenderne parte in qualità di ospite.

Stando a quanto riporta davidemaggio.it, sembra che la trasmissione si stia preparando ad accogliere una grande carrellata di ospiti. Ce ne sarebbe davvero per tutti tra cantanti, attori e presentatori, come ad esempio Maria De Filippi, della quale si era parlato tempo fa, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Silvia Toffanin. Dovrebbero partecipare anche Eros Ramazzotti con la loro figlia Aurora Ramazzotti oltre agli amici di All Together Now J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo, senza dimenticare nemmeno Ambra Angiolini, Serena Autieri, Andrea Pucci, la Gialappa’s Band, il mago Forest e Nicola Savino.