Michelle Hunziker e Pio e Amedeo insieme in tv: le indiscrezioni sul duo nel nuovo show della conduttrice

Sono giorni intensi quelli che sta vivendo Michelle Hunziker non solo dal punto di vista sentimentale ma anche e soprattutto da quello lavorativo. Si intensificano a più non posso le notizie riguardo quello che dovrebbe essere il suo nuovo show da condurre in solitaria in due appuntamenti imperdibili in onda la prossima primavera su Canale5. Per la showgirl svizzera si preannuncia la conduzione di uno show unico e ricco di grandi ospiti che dopo le indiscrezioni sulla partecipazione dell’amata conduttrice Maria De Filippi si arricchisce anche di quelle che vorrebbero la partecipazione al suo one woman show del duo foggiano di Pio e Amedeo.

Le novità sulla partecipazione del duo comico pugliese.

Michelle Hunziker, al suo one woman show partecipano anche Pio e Amedeo

Michelle Hunziker e la Mediaset continuano ad occuparsi meticolosamente dell’organizzazione del suo primo one woman show della conduttrice. Questi che stanno continuando a scorre sembrano infatti giorni molto frenetici per la realizzazione del programma che non smettono di donare ai tanti fan della svizzera nuove e scottanti indiscrezioni su chi prenderà parte allo show di due puntate pensato su misura per lei.

Dopo la notizia della presunta partecipazione di Maria De Filippi rivelatavi ieri, il portale di TvBlog.it oggi ha messo altra carne al fuoco svelando la probabile partecipazione alla trasmissione del tanto amato quanto discusso duo composto da Pio e Amedeo.

I mattatori della primavera 2021 di Canale 5 si troverebbero così nuovamente coinvolti in un programma in prima serata sulla rete al fianco di Michelle Hunziker, verosimilmente per aggiungere maggiore chiave comica al programma.

Quando andrà in onda il programma di Michelle Hunziker: le ipotesi

Il programma al quale sta lavorando MIchelle Hunziker, che come già annunciatovi dovrebbe ricalcare uno show teatrale dal titolo Mi scappa da ridere, sarebbe composto da sole due puntate evento ricche di ospiti e tante sorprese.

Stando ai rumors riportati sempre da TvBlog.it, la collocazione del programma non sarebbe stata ancora decisa in maniera ufficiale ma visto l’intensificarsi di rumors in questo ultimo periodo non si esclude un anticipo sulla tabella di marcia.

Da quanto risulta sembrerebbe infatti che al posto della messa in onda in primavera, Canale 5 stia pensando di anticipare tutto al prossimo mese di febbraio 2022.