Michelle Hunziker e Maria De Filippi insieme nel nuovo show della conduttrice? Le ultime news

Programmi TV

Già svariato tempo fa circolava la notizia che Michelle Hunziker potesse avere un nuovo show da condurre cucito su misura proprio su di lei, uno show da gestire sola, come ultimo salto di qualità della sua importante carriera. In questi giorni particolari per la showgirl svizzera, ricchi di indiscrezioni dopo la conclusione del suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi, sono tornate con forze le voci sul programma che Mediaset starebbe pensando di affidarle condite dalle voci che vedrebbero coinvolta nel progetto anche l’amata conduttrice Mediaset Maria De Filippi. Pare proprio che nella preparazione di quello che dovrebbe essere un one woman show sarebbe coinvolta anche la regina della televisione, voluta con forza proprio dalla conduttrice più giovane.

Tutte le novità in merito alla partecipazione di Maria De Filippi.

Michelle Hunziker: one woman show

Michelle Hunziker in questo particolare periodo della sua vita, sembra che si stia occupando della realizzazione del suo primo one woman show. La Mediaset sembra infatti che abbia confermato quanto anticipatovi qualche tempo fa, portando a fondo l’intenzione di cucire sulla svizzera un programma in due serate dove le doti della showgirl si possano esprimere al meglio.

Maria De Filippi con Michelle Hunziker nel suo nuovo progetto in solitaria? Le indiscrezioni

Nel progetto per la Hunziker che dovrebbe ricalcare uno show teatrale dal titolo Mi scappa da ridere sarebbe composto da ben due puntate e nello stesso arriverebbero a fare compagnia alla brava conduttrice tanti ospiti tutta al femminile.

In questo verso va l’indiscrezione rilanciata da TvBlog.it, che vedrebbe come superospite di una delle puntatate l’amatissima Maria De Filippi.

La regina di Canale5 sembrerebbe aver accettato di buon grado l’invito ricevuto dall’amica e che quindi non si sarebbe fatta scappare la possibilità di ritornare in coppia con la svizzera come quando nel 2015 si sedettero insieme dietro il bancone di Striscia la Notizia per condurre il Tg satirico o come quando recentemente hanno condiviso la conduzione di uno speciale di Amici.