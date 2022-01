Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano, l’annuncio: “Abbiamo cambiato il nostro progetto di vita”

Gossip

Arriva una notizia bomba per gli amanti del gossip e, soprattutto, della coppia formata da Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la coppia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui parla della volontà di separarsi. Vediamo insieme quali sono state le parole con cui la coppia ha scelto di rendere nota la notizia.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si dicono addio, l’annuncio ufficiale

Soltanto qualche ora fa il mondo del gossip è stato messo sottosopra da un annuncio ufficiale fatto da una delle coppie d’oro dello showbiz, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di separarsi.

I due hanno preferito comunicare la notizia con un comunicato diffuso dall’Ansa: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine – affermano i due nella dichiarazione – La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“.

Sembra insomma che per la coppia non ci sia più nulla da fare, ma è evidente che abbiano chiesto anche un po’ di discrezione da parte degli esperti di gossip, per evitare che ci siano intrusioni in un momento così delicato come una separazione.

Non sono noti al momento i dettagli della crisi matrimoniale – nonostante in questi giorni alcune indiscrezioni siano già circolate su diversi portali riguardanti il fatto che i due già da tempo vivono separati. Sarà dunque necessario attendere che uno dei due, quando arriverà il momento opportuno, faccia chiarezza con una dichiarazione in merito.

Hunziker e Trussardi: la loro storia d’amore e il passato dei due vip

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno iniziato a frequentarsi nel lontano 2011 e hanno fin da subito attirato l’attenzione della cronaca rosa contemporanea.

Nel 2013 i due hanno avuto la prima figlia, Sole, mentre l’anno successivo hanno deciso di convolare a nozze. Nel 2015 infine è nata Celeste, la seconda figlia della coppia.

Michelle Hunziker ha alle spalle una lunga relazione con Eros Ramazzotti, con cui ha avuto Aurora Ramazzotti; si erano conosciuti nel 1995 e circa un anno dopo è arrivata la loro unica figlia. Nel 1998 si sono sposati per separarsi poi ufficialmente 2002 (il divorzio è arrivato soltanto nel 2009).

Su Tomaso Trussardi sappiamo invece che prima della conduttrice è stato legato per ben 12 anni ad un’ex compagna del liceo e che successivamente ha avuto alcuni flirt con Alessia Ventura e Anna Munafò, che non troppo tempo fa si è lasciata andare ad un durissimo sfogo contro il suo ex.