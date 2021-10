Michelle Hunziker racconta il suo sogno di bambina: “A 9 anni, ho deciso che avrei sposato Eros Ramazzotti”

Gossip

Michelle Hunziker è sempre sulla cresta dell’onda. Solare, autoironica e piena di voglia di vivere. A pochi giorni dal ritorno su Canale 5 con una nuova stagione di All Together Now, in una lunga intervista ha ripercorso i momenti più salienti della sua vita professionale e privata. Ne scopriamo così un nuovo aspetto: quello di bambina determinata a far avverare i propri sogni.

Michelle Hunziker, la carriera che dura da 25 anni e 5milioni di follower su Instagram

Il carattere di Michelle Hunziker, lo sappiamo, l’ha sempre contraddistinta dalle altre show girl.

La sua ironia e il suo saper stare sul palco da protagonista l’hanno resa la donna forte ed affermata che è oggi. Dopo una carriera lunga oltre 25 anni, Michelle è ancora uno dei volti più richiesti ed apprezzati della tv. Ma la sua fama è andata anche oltre il piccolo schermo e, con un profilo Instagram da 5milioni di follower, la sua ricetta fatta di spontaneità, divertimento e leggerezza si conferma vincente anche sui social.

Ottimo svolgimento anche per il tema amore. Dopo esser stata sposata con Eros Ramazzotti, dal quale si è separata nel 2002 e divorziata nel 2009, ha saputo rimettersi in gioco e ritrovare l’amore con Tomaso Trussardi, suo attuale compagno.

Nel corso dell’intervista al settimanale F, Michelle Hunziker ha parlato della sua vita privata e lavorativa odierna ma ha anche svelato un dettaglio inedito su Eros Ramazzotti che dimostra quanto la determinazione facesse parte di lei sin da piccola.

Il sogno di bambina che si è realizzato

Nell’intervista Michelle Hunziker ha infatti raccontato: “A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora e mia madre mi diceva: ‘Ma questa è matta’”.

E invece, appena 10 anni dopo, Michelle avrebbe davvero conosciuto e successivamente sposato Eros Ramazzotti, padre della sua primogenita Aurora, oggi 24enne.

All’epoca la modella svizzera si era da poco trasferita in Italia per cercare fortuna nel mondo della moda e stava muovendo i primi passi in tv. I 2 si conoscono nell’estate del 1995 dopo un concerto a Milano e, il 5 dicembre 1996, hanno la loro prima figlia. La coppia si sposa il 24 aprile 1998 organizzando una cerimonia sfarzosa: tra gli ospiti c’è persino Tina Turner. Il matrimonio però naufraga a marzo 2002 e l’ufficializzazione del divorzio ne sancirà la fine nel 2009.

Poi nel 2011 l’arrivo di Tomaso Trussardi. Come racconta la stessa Michelle: ″È arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Lui è uno che non si arrende mai, anche di fronte a una donna che pensava di non ricostruirsi più una famiglia… Anche se era anche più giovane, ma mi ha subito dato il senso del progetto, qualcosa che mancava nelle poche esperienze che avevo avuto dopo il mio primo marito”. La coppia ha avuto 2 figlie, Sole e Celeste e, malgrado i rumors circolati quest’estate riguardo ad un’ipotetica crisi, gode di ottima salute.