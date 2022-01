Tomaso Trussardi parla dell’amore per Michelle Hunziker e del rapporto con Aurora, poi attacca Eros Ramazzotti

Gossip

Tomaso Trussardi spiega come stanno oggi le cose fra lui e Michelle Hunziker, parla del suo rapporto con Aurora Ramazzotti e critica duramente il cantante Eros Ramazzotti.

Da giorni ormai si parla della fine della relazione fra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. La showgirl e l’imprenditore hanno annunciato la loro separazione con un comunicato diffuso alla stampa. Ora, Tomaso ha accettato di parlare della questione, parlando del loro amore concluso, della figlia di lei Aurora Ramazzotti e non solo.

Tomaso Trussardi sulla fine della relazione con Michelle Hunziker: il pensiero alle figlie Sole e Celeste

Tomaso Trussardi ha ammesso di non essere del tutto felice della fine della sua relazione con Michelle Hunziker. Intervistato dal Corriere della Sera, l’imprenditore ha spiegato qual è la sua priorità in questo momento: “Tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme”.

“Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo“ ha spiegato. Parlando proprio di Michelle, Tomaso rivela: “Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori”. “Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio” ha aggiunto ancora.

Tomaso Trussardi e il rapporto con Aurora Ramazzotti

Nel corso della sua intervista, Tomaso ha parlato anche del rapporto instaurato negli anni con Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle e Eros Ramazzotti. “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo” ha osservato, ricordando i loro primi istanti insieme. “Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi” ha ammesso poi.

“Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno” ha confessato.

“Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo” ha infine concluso.

Tomaso Trussardi su Eros Ramazzotti: “Meglio che ognuno stia al suo posto”

Dopo aver parlato di Aurora, Trussardi si è pronunciato anche sul padre della giovane, Eros Ramazzotti. “So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina” ha commentato ironicamente.

“Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti” ha poi aggiunto più duramente.

“Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’” ha concluso amaramente.