L’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: cosa c’è dietro. Le indiscrezioni dopo l’annuncio ufficiale

Gossip

In questi giorni è arrivata la notizia che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di separarsi dopo ben dieci anni di relazione e due figlie – Sole e Celeste. La coppia (ormai ex) tuttavia ha preferito non rivelare le motivazioni dietro la loro scelta, ma in queste ore sono arrivate alle orecchie degli esperti alcune indiscrezioni che hanno fatto un po’ di chiarezza sulla vicenda.

Michelle e Tomaso: svelati i motivi della loro recente separazione

In questi giorni una vera e propria bomba gossip è arrivata alle orecchie degli appassionati, con la notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

I due hanno rilasciato un comunicato ufficiale tramite il sito dell‘ANSA, tuttavia tacendo sul motivo della rottura.

Sembra però che una fonte molto vicina all’ex coppia abbia rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera svelando qualche dettaglio sulla loro crisi; i due avrebbero iniziato a scivolare in una terribile crisi già da un anno e mezzo. Tra ripicche, porte chiuse e silenzi, Tomaso Trussardi era stato avvistato sempre più spesso a Bergamo, mentre lei restava a Milano con le bambine.

Le liti, secondo la fonte, pare dipendessero da differenze caratteriali – lui introverso e lei, al contrario, molto estroversa.

Questo avrebbe portato i due a non riuscire a condividere amicizie e progetti lavorativi, fino ad arrivare a tensioni così importanti da creare una frattura nel loro rapporto.

Hunziker e Trussardi: la nascita del loro amore e le due bambine

I due si erano conosciuti nel 2011, momento in cui lei era già separata da Eros Ramazzotti e lui aveva alle spalle alcuni flirt (tra cui quello con ’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò).

Nonostante la differenza d’età, lei ha sei anni più dell’ormai ex marito, per i due è stato un colpo di fulmine.

In breve tempo è nata la prima figlia, Sole (nel 2013); successivamente è arrivato il matrimonio, nel 2014, e dopo un anno è arrivata anche la piccola Celeste.

Stando a quanto dichiarato dallo stesso Trussardi, lui aveva un ottimo rapporto anche con la figlia di Michelle, Aurora (nata dalla relazione con il precedente marito, Eros). Per quanto riguarda invece le bambine della coppia, le prime indiscrezioni riferiscono che entrambe resteranno con la mamma, almeno per ora.