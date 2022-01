Michelle Hunziker, tutti gli amori prima di Tomaso Trussardi: da Marco Predolin a Marco Sconfienza

Gossip

Tomaso Trussardi è stato l’ultimo amore di Michelle Hunziker, e sembrava proprio che potesse essere quello definitivo. In passato però sono stati altri gli uomini che, per periodi brevi o lunghi, hanno conquistato il cuore della conduttrice nel corso degli anni.

Michelle Hunziker e Marco Predolin: grande differenza d’età

Il primo uomo famoso che ha conquistato Michelle Hunziker è stato Marco Predolin, conduttore televisivo che oggi ha 70 anni e ne aveva 43 quando ha conosciuto la giovane Michelle: lei aveva solo 17 anni e la loro fu una storia che fece parlare molto proprio per questa differenza d’età.

Il loro non fu un amore longevo va fece comunque molto scalpore. lei, a quel tempo, era appena arrivata in Italia ed era diventata famosa per via della nota pubblicità di un marchio di intimo.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: il grande amore e la figlia Aurora

Poco dopo la relazione con Predolin, Michelle Hunziker conobbe Eros Ramazzotti, suo grandissimo amore. Co il cantante fu un colpo di fulmine: si conobbero durante un concerto di lui e poco dopo lei rimase incinta della figlia Aurora, nata nel 1996. Nel 1998, il matrimonio indimenticabile: lei bellissima, lui in tuba, e la piccola Aurora con loro.

A distruggere il loro amore fu, come spiegato più volte proprio dalla conduttrice, la setta che lei frequentava e che la teneva in scacco. Ora i rapporti tra i due sono molto sereni e la coppia vive con gioia la crescita di Aurora, che ormai è una giovane donna.

Marco Sconfienza e Luigi De Laurentiis: stop alle relazioni longeve

Dopo Eros, Michelle non ha più avuto amori travolgenti e longevi, bensì relazioni provvisorie: una con Marco Sconfienza, figlia di Giulia Berghella, e nel 2007 quella con Luigi De Laurentiis (durata 2 anni) e infine i flirt con l’attore Daniele Pecci e Gianmarco Pozzecco.

Nel 2012, il fortunato incontro con Tomaso Trussardi: lui ha 28 anni, lei 35. Nonostante alcune iniziali riserve da parte di lei per via della differenza d’età, la coppia si abbandona alla passione e nascono due figlie, Sole e Celeste, nate nel 2013 e nel 2015. Di poche ore fa è invece la notizia della rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.