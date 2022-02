Nathaly Caldonazzo rincontra l’ex Andrea Ippoliti al GF Vip6, il confronto è infuocato: “Una persona morta”

Grande Fratello

Andrea Ippoliti, ex fidanzato di Nathaly Caldonazzo, si è presentato al Grande Fratello Vip6 per rincontrare la showgirl. I due hanno avuto un confronto piuttosto acceso.

Nathaly Caldonazzo sta facendo molto parlare di sé al Grande Fratello Vip6. La showgirl, infatti, ha dimostrato in diverse occasioni di avere molto carattere e di sapere esprimere le sue opinioni in modo diretto. Proprio per un suo parere, Nathaly Caldonazzo è stata protagonista di un duro scontro con Giucas Casella.

Ma il Grande Fratello Vip6 non è il primo reality show a cui la showgirl partecipa. Nathaly Caldonazzo, infatti, è stata già protagonista di Temptation Island Vip, con il suo ex fidanzato Andrea Ippoliti.

Dopo la visita della figlia Mia della scorsa settimana, la showgirl, nella puntata del 14 febbraio, ha rincontrato proprio il suo ex fidanzato.

La discussione tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti al Grande Fratello Vip6 si è accesa subito.

La richiesta di Andrea Ippoliti a Nathaly Caldonazzo la GF Vip6

Andrea Ippoliti, ex fidanzato di Nathaly Caldonazzo, ha deciso d’incontrare la showgirl al Grande Fratello Vip6 per un confronto sulle forti dichiarazioni dell’attrice sul suo conto: “Ho tutte le porte di casa rotte da i suoi pugni… Narcisista patologico… Manipola le donne”. Nathaly Caldonazzo non è stata entusiasta dell’incontro e, anzi, ha provato a rifiutarsi: “No ti prego posso rifiutarmi?… Ci devo parlare per forza?… Vuole qualche follower?

Mi sorge il dubbio“.

Andrea Ippoliti ha potuto, comunque, parlare con la showgirl. L’ex fidanzato ha voluto chiedere alla Vippona di non parlare più di lui: “Sai perfettamente che essere qui mi costa molto, comunque la visibilità non appartiene né alla mia vita, né al mio lavoro. Sono, però, dovuto intervenire per forza perché queste offese ripetute che tu stai facendo nei miei confronti le trovo veramente di basso livello“.

Andrea Ippoliti ha chiesto anche scusa alla showgirl per il tradimento: “Mi assumo le mie responsabilità, ho sbagliato, ti ho chiesto scusa più volte, pubblicamente, sono passati due anni e mezzo… Più che fare mea culpa… Non ho parole per quello che ho fatto, sono stata una persona veramente pessima quella settimana, ma mi hai definito con degli aggettivi molto forti“.

Nathaly Caldonazzo replica all’ex fidanzato al GF Vip6

Nathaly Caldonazzo ha avuto la possibilità di un confronto con il suo ex fidanzato, Andrea Ippoliti, al Grande Fratello Vip6. L’uomo ha chiesto di ridimensionare le sue esternazioni nei suoi confronti: “Io ho dei figli a casa che guardano… In tre anni e mezzo che tu sei stata con me… Qualcosa di bello l’ho fatto… Io per te ho fatto delle scelte importanti… Non ti ho mai tradito“.

Ma la showgirl ha replicato duramente alle sue richieste: “Non te ne fregava niente quando te la facevi con la ventenne davanti i tuoi figli… Non mi hai più cercato perché hai continuato a stare un altro mese con questa ragazzina… Dicendo cose mie private… Sei stato ridicolo”.

Andrea Ippoliti ha provato a ricordare all’attrice i sentimenti che li hanno legati in passato: “Mi hai amato penso… Pensavamo anche a sposarci… C’è stato un sentimento forte“. Ma Nathaly Caldonazzo ha chiuso in modo molto diretto: “Sei un pagliaccio Andrea… Mi ha talmente squarciato l’anima questa storia che io sono stata due anni chiusa in casa con attacchi di panico… È come se mi avesse buttato dell’acido in faccia… Uno squarcio dell’anima che sarà per sempre… Per me è una persona morta per sempre… Anche solo la vista mi dà fastidio“.