Stasera tutto è possibile: al via la sesta edizione con al timone Stefano Di Martino. Gli ospiti

Da martedì 15 febbraio 2022 su Rai2 prende il via la sesta edizione di Stasera tutto è possibile. Il divertente programma condotto da Stefano Di Martino torna in prima serata per confermare il suo grande successo basato sul format Anything goes che sta ottimi riscontri in tutto il mondo. Il conduttore campano riprende la prima serata del canale dopo l’ottima esperienza con il suo Bar Stella e lo fa con un carico di nuovi divertenti giochi e tantissimi ospiti tra comici, attori e personaggi dello spettacolo. Al suo fianco come spalla comica ci sarà il cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia con tutti i suoi esilaranti personaggi al seguito.

Stasera tutto è possibile: la prima puntata della sesta stagione

Martedì 15 febbraio 2022 fa il suo ritorno nella prima serata di Rai2 a partire dalle 21.20 la divertente trasmissione Stasera tutto è possibile con la conduzione dell’immancabile Stefano De Martino. Tornano gli esilaranti giochi del programma che per la sesta stagione si rinnovano e propongono ai concorrenti nuove sfide basate sulla grande capacità di improvvisazione nel confine tra canto, ballo, imitazioni e varie abilità.

Si aggiungono all’immancabile ed iconico Stanza Inclinata i nuovi giochi chiamati All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo, con i quali si confronteranno per primi per le presenze fisse del cast Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Non mancheranno poi le imitazioni dell’apprezzatissimo Vincenzo De Lucia pronto a riproporsi nelle vesti di Maria De Filippi e Mara Venier.

Stasera tutto è possibile: gli ospiti della prima puntata

Il primo appuntamento della sesta attesissima edizione del programma sarà ricchissima di ospiti che si confronteranno con i divertenti giochi in quasi tre ore di show.

A far divertire il pubblico da casa per l’occasione ci saranno Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci e Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e Mago Heldin.