Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, dal Grande Fratello ai 18 anni insieme: i segreti della storica coppia

Gossip

Katia Pedrotti ed Ascanio Pacelli sono più innamorati che mai: dopo aver fatto sognare tanti telespettatori del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso, i due ex gieffini non si sono più lasciati. Ad oggi sono una delle coppie più solide e durature. E dopo tanti anni di matrimonio e due bambini, Matilde e Tancredi, i due appaiono ancora più affiati che mai. In tanti si chiedono come facciano a mantenere vivo il rapporto, ed è la ex gieffina Katia a rivelare il loro segreto.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: il segreto di coppia del GF 2004

Katia Pedrotti ci ha messo un po’ a cedere al lungo corteggiamento di Ascanio durante il Grande Fratello 2004.

L’ex gieffina era inizialmente diffidente, ma dopo qualche tempo si lasciò andare e i due iniziarono una bellissima storia d’amore che dopo tanti anni, è ancora forte come il primo giorno. È proprio lei a a rivelare alla rivista Nuovo il segreto della loro relazione: “Il desiderio lo si tiene vivo se ci si vuole bene. Avere cura di se stessi e piacersi fa bene anche al rapporto di coppia. Non solo a livello fisico, ma anche mentale. Io voglio costantemente migliorarmi”, si legge in uno stralcio dell’intervista riportato da GossipTv.

Un amore che non è sempre stato rose e fiori.

Ascanio, durante un’intervista a Vieni da me del 2019, aveva infatti confessato alcune difficoltà vissute dopo la nascita di Matilde, la prima figlia: “Ho avuto un momento di riflessione quando è nata Matilda… Oh, ci sono pure io” aveva detto. Poi, le cose sembrano essersi risolte per il meglio e oltre la primogenita è arrivato anche Tancredi.

Katia e Ascanio, la vita dopo il Grande Fratello

Dopo gli inizi al Grande Fratello, la celebre coppia ha costruito e vissuto la loro vita, fino ad oggi, lontana dai riflettori della tv. Katia Pedrotti è diventata un’influencer dal grande seguito mentre Ascanio si è dedicato al golf.

All’ex gieffina non sono mancate alcune proposte televisive, tra cui il Grande Fratello Vip, a cui però avrebbe rinunciato perché, come da lei stessa rivelato in alcune interviste, conoscerebbe troppo bene certe dinamiche e comportamenti. La Pedrotti non avrebbe però escluso la partecipazione ad altri reality o altre trasmissioni televisive.