Maria De Filippi sotto accusa a Uomini e Donne, la conduttrice si difende: “Non abbiamo nessun interesse”

Uomini e Donne

Matteo Ranieri è tornato al centro dello studio di Uomini e Donne, nella puntata del 16 febbraio. Il tronista, però, si è trovato senza corteggiatrici, perché entrambe hanno deciso di interrompere la conoscenza con il ragazzo.

Denise Mingiano, anche se assente, ha fatto comunque parlare di sé, inviando delle accuse alla redazione e alla stessa Maria De Filippi. La conduttrice televisiva ha deciso di risponderle.

Alessandro contro Diego Tavani: lite a Uomini e Donne

Alessandro, nuova fiamma di Ida Platano, nella puntata del 16 febbraio di Uomini e Donne, ha stuzzicato Diego Tavani, fino a trovare la lite: “Poco carino non nei miei riguardi, nei suoi… Rimaneva una cosa tua e sua… Sarei stato un po’ più leggero“.

Diego Tavani, infatti, non ha perso tempo a ribattere, alzando i toni: “Ma che stai a cercà?… Rovinare un bel momento… Non ho raccontato cose fuori luogo“.

Viene da pensare che l’abbia fatto per gelosia nei confronti della Dama. Ma, visto che poi ha preso di buon grado il fatto che lei abbia fatto scendere un nuovo corteggiatore, allora la cosa comincia a non quadrare. Alessandro, a questo punto, sembra più cercare di emergere nel programma televisivo, che altro. D’altronde, anche nella puntata precedente, il Cavaliere ha deciso d’intervenire su un argomento che non gli competeva.

Voglia di protagonismo?

Anche Ida Platano ha subito cavalcato l’onda: “Tanto per dire che sei andato con me… Tu sei arrivato al punto con me solo per un trofeo… Ida non ti serviva a niente… Volevi arrivare solo a quello… Dovevi raccontare per forza che siamo stati insieme… A tutti i costi“. Ma la Dama sembrava più in cerca di un momento di auto-commiserazione, che di momenti da protagonista.

Denise Mingiano accusa Maria De Filippi a Uomini e Donne

Matteo Ranieri, nella puntata del 16 febbraio di Uomini e Donne si è trovato da solo in studio.

Le sue corteggiatrici, infatti, hanno deciso di non tornare a riprendere il loro ruolo nel dating show. Denise Mingiano, in particolare ha lanciato delle accuse alla redazione e a Maria De Filippi: “La redazione ha architettato tutto… Quell’audio faceva spettacolo“.

Maria De Filippi ha deciso di rispondere alle accuse: “Non abbiamo nessun interesse… Ho fatto ricercare l’audio non l’ho trovato… Sono io che blocco questo grande amore perché non ti faccio andare dietro le quinte… Mi dispiace… Non ce l’ho con Denise“. Poteva anche non risponderle, visto l’insensatezza delle accuse.

In effetti, Denise Mingiano ha fatto quello che il tronista le aveva chiesto di non fare. La redazione l’ha solo fatto vedere. Fanno spettacolo, mi sembra il minimo.