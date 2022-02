Tommaso Zorzi fermato dalla polizia a Milano per una borsa. Il suo racconto ai fan su Instagram

Gossip

Tommaso Zorzi è stato fermato dalla polizia per le strade di Milano, città in cui vive. Ha raccontato tutta la vicenda con estremi dettagli ai suoi follower tramite storie Instagram. Scopriamo le sue parole.

Tommaso Zorzi fermato per una borsetta

Recentemente, mentre stava passeggiando per le vie di Milano, Tommaso Zorzi è stato fermato da alcuni poliziotti proprio per una borsetta che stava portando con sé. L’influencer ha raccontato l’accaduto sulle sue storie Instagram. “Sono sul marciapiede e vedo dall’altra parte della strada tre poliziotti che mi stavano fissando, io e che mi guardo un sacco di documentari sul crimine dico ‘rimango qua capiamo cosa vogliono’”.

I due militari si sono avvicinati a Zorzi iniziando a fare molteplici domande sulla borsa che l’influencer aveva con sé in quel momento. Domande che Zorzi riporta con estremi dettagli alle 2 milioni (quasi) di persone che lo seguono. “scusi di chi è quella borsa, si ricorda quando l’ha presa, quanto tempo fa, si ricorda quanto l’ha pagata”. La vicenda poi si è conclusa con un terzo poliziotto che è intervenuto dicendo che andava bene così.

La reazione di Tommaso Zorzi alla vicenda

La reazione del vincitore del GfVip è stata ironica, ma anche scioccata.

Sempre nelle sue storie Instagram ha infatti dichiarato: “Mi hanno fatto una serie di domande supponendo che essendo io un uomo e avendo una borsa, la borsa fosse rubata. Sono scioccato. Pronto 2022? I maschietti possono avere le borsette senza avere scippato una”

Il racconto della vicenda si conclude con un appello ironico (ma con una base di verità) di Zorzi agli stessi poliziotti: “Già che sono sul caso di gente che ruba borse, a me personalmente ne hanno rubato una ventina poco tempo fa. Quindi se potessero procedere con indagini che hanno un senso e non per strada è anche meglio”.

Tommaso Zorzi e la sua passione per la moda

Si sa che il vincitore del GFVip ha una grandissima passione per la moda e ama vestirsi alla moda. Nelle sue passeggiate per Milano molto spesso sfoggia accessori considerati femminili come delle borsette.