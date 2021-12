Tommaso Zorzi derubato, ladri in casa per il vincitore del Grande Fratello Vip: il messaggio su Instagram

Gossip

Disavventura per Tommaso Zorzi: l'ex gieffino e opinionista dell'Isola dei Famosi rivela su Instagram di aver subito un furto in casa. Il messaggio sui social.

Disavventura per Tommaso Zorzi, influencer e vincitore del Grande Fratello Vip 2020. Il popolare volto della televisione è stato infatti vittima di un furto in casa: sarebbero stati rubati oggetti di valore e dagli account social è lui stesso a riferire ai fan cosa è successo.

Ladri in casa di Tommaso Zorzi: rubate borse di valore

A riportare la notizia è stato il contenitore gossip Dagospia e la vicenda ha per sfortunato protagonista uno dei volti emergenti della televisione degli ultimi anni.

Tommaso Zorzi è stato vittima di un furto in casa e lo avrebbe scoperto solo di ritorno da una vacanza a Taormina. La fonte riferisce che dei ladri sarebbero entrati in casa di Zorzi e che avrebbero rubato borse della collezione Hermes e Birkin.

Tramite il suo account Instagram lo stesso Zorzi ha voluto fare chiarezza sulla vicenda: “Considerata la fuga di notizie – ha scritto – volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene“. Poi aggiunge: “Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento“.

Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge: l’attacco dell’ex gieffino

Oltre al furto subito in casa, in questo periodo Zorzi ha fatto parlare di sé soprattutto per l’attacco a Soleil Sorge, concorrente dello stesso reality che lo ha visto protagonista solo un anno fa. Durante lo spazio TZ101 nel programma radiofonico di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, “Facciamo finta che“, l’influencer e ora conduttore di Drag Race Italia non ha usato mezzi termini: “C’è sole, per fortuna non c’è Soleil… Anche quelle robe lì.

Io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c*** tutti quelli che ti permettono di essere lì lo trovo davvero becero“.

E ancora: “È brutto quando ci sono quei personaggi che sono pronti a fare qualunque cosa purché se ne parli e poi si creano delle situazioni che da fuori uno guarda con quella roba di dire io voglio vedere questa fino a che punto arriva“. Un duro attacco contro la Sorge, rea per l’ex vincitore di aver fatto teatro con la sua vicenda legata ad Alex Belli.