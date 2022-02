Gemma Galgani affranta per Massimiliano, Maria De Filippi la gela: “Quanto tempo l’hai visto? Venti minuti?”

Uomini e Donne

Gemma Galgani ha provato di nuovo a conquistare Massimiliano a Uomini e Donne, nella puntata del 17 febbraio. Il Cavaliere, però, ha intenzione di frequentare solo Nadia. La Dama torinese ha dichiarato la sua tristezza per la perdita del rapporto con il Cavaliere, ma Maria De Filippi ha ridimensionato tutto.

Maria De Filippi ridimensiona Gemma Galgani a Uomini e Donne

Maria De Filippi non commenta spesso ciò che avviene nello studio di Uomini e Donne, ma quando lo fa, il suo parere di solito è devastante. Come nella puntata del 17 febbraio di Uomini e Donne, in cui la regina della televisione ha asfaltato Gemma Galgani e le sue scenette.

La Dama torinese, infatti, ha provato a farci passare per l’ennesima volta il fatto che, se s’immischia nella storia tra Nadia e Massimiliano, non è per stare al centro dello studio, ma per il grande sentimento che prova per il Cavaliere: “Mi è rimasto quell’abbraccio… Mi ha lasciato qualcosa che difficilmente riesco a staccarmi, a dimenticare“. Ma davvero? Praticamente si può dire che Gemma Galgani e Massimiliano non si siano visti e lei ci vuole raccontare questa favola?

Anche Maria De Filippi non ce l’ha fatta e le ha detto diretta: “Quanto tempo l’hai visto?

Venti minuti“. La Dama torinese ha provato a replicare: “Non è una questione di tempo è l’intensità di quel momento“. Ma non c’è veramente nulla da dire.

Luca Salatino ancora hot a Uomini e Donne

Qualcuno spieghi a Luca Salatino che occupa il ruolo di tronista per provare a innamorarsi di qualcuno, non per altro.

Le sue esterne sono un continuo contatto fisico, con tanto di incidenti hot, come accaduto per ben due volte con Soraia.

La cosa fantastica è che anche lo stesso Luca Salatino in alcune esterne lamenta: “Assenza di contenuto“. Ma, poi, in realtà, sceglie le sue conoscenze in base al trasporto fisico.

Luca Salatino si è scusato, di nuovo, in modo simpatico: “Me devo mette na conchiglia… Fisicamente mi fa un effetto importante”. Ma, se alla fine dell’esterna, si capisce che il tronista non ha minimamente ascoltato la corteggiatrice, c’è da farsi una domanda.