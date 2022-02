Grande Fratello Vip anticipazioni: stasera si scoprirà il secondo finalista di questa lunga edizione

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip 6 debutta nell’insolita collocazione del giovedì sera nella prima serata del 17 febbraio 2022. Il reality show è pronto a tuffarsi in un nuovo appuntamento dopo che il ciclone Alex Belli si è abbattuto in casa, scatenando l’ira dei fan del programma non più disposti a rivederlo in casa. Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste torna ad occuparsi di un nuovo scoppiettante appuntamento che svelerà chi sarà il secondo finalista di questa lunga edizione. La lotta è tra tre mostri sacri di questa edizione come Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge e solo il televoto sancirà l’atteso verdetto.

Durante la puntata in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:30 ci sarà spazio anche per una toccante sorpresa a Sophie.

GF Vip 6: chi sarà il secondo finalista

Il reality show condotto da Alfonso Signorini nella prima serata di giovedì 17 febbraio 2022 vivrà un’altra puntata fondamentale verso la finale del 14 marzo 2022. Il Grande Fratello Vip 6 si appresta infatti a svelare il secondo finalista di questa lunga edizione, sancendo chi sarà la vincitrice del televoto a tre tra Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge. Sarà infatti una delle tre colonne portanti della casa a guadagnarsi il biglietto per la finalissima.

Il programma debutta oggi nella prima serata del giovedì, sancendo di fatto il definitivo spostamento del doppio appuntamento. Da questa puntata in poi la trasmissione andrà in onda il lunedì ed il giovedì.

Le anticipazioni della nuova puntata

A partire dalle ore 21:30 il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 si muoverà tra le tante dinamiche della casa, sconvolte dopo il ritorno in casa di Alex Belli. L’attore ha infatti accentrato le attenzioni dei telespettatori e degli utenti social, riproponendo il solito triangolo con la (ex) moglie Delia Duran e l’amica artistica Soleil Sorge.

Dopo un focus sul redivivo triangolo, che in queste ore sta subendo forti critiche sui social, Alfonso Signorini si occuperà anche di fare una dolce sorpresa a Sophie Codegoni che avrà la possibilità di incontrare il suo fratellino.