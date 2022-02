Lulù e Jessica Selassié attaccano Delia Duran al Grande Fratello Vip6: “Sei cattiva dentro”: i video

Grande Fratello

Delia Duran è stata protagonista della puntata serale del Grande Fratello Vip6 del 14 febbraio. L’attrice ha avuto, prima uno scontro con Alex Belli e poi anche con Lulù e Jessica Selassié.

Con il marito, l’attrice sembra essersi riappacificata durante la notte, mentre con le sorelle Selassié la rottura sembra più insanabile.

Difatti, Lulù e Jessica Selassié hanno utilizzato delle parole forti nei confronti dell’attrice e del suo comportamento con Barù.

Lulù Selassié accusa Delia Duran al Grande Fratello Vip6

Delia Duran ha strappato un bacio in Confessionale, negli ultimi giorni, a Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca, però, era già corteggiato da Jessica Selassié, che non ha preso per nulla bene il gesto dell’attrice.

La sorella, Lulù Selassié ha attaccato Delia Duran duramente durante la puntata serale, mettendo in mezzo anche Alex Belli: “Urli come una cornacchia mamma mia. Che voce squillante… Ma che loquacità. Smettila di rompere le scatole e l’anima a tutti qua dentro. A questo povero uomo in primis… lo hai fatto passare per pazzo. Continua a blaterare“.

Per Lulù Selassié il gesto di Delia Duran è stato orrendo, come riportato da Fanpage: “Con mia sorella hai fatto una roba orrenda.

Hai proprio detto che hai baciato Barù apposta. Sei tu che sparli, non noi. Continua a raccontare ca**ate, parla, parla, parla. Hai stancato tutti e nessuno ti crede più. Anche sulle cavolate che hai detto su Alex, che l’hai fatto passare per quello che non è con tutti qui dentro“.

Lo scontro tra Delia Duran e Jessica Selassié al GF Vip6

Delia Duran ha discusso a lungo con Jessica Selassié per il bacio dato a Barù.

L’attrice ha poi ammesso di averlo baciato per dispetto: “L’ho fatto apposta ciccia“.

Jessica Selassié ha dato a Delia Duran del serpente: “Brava, finalmente lo hai detto.

Sei proprio un serpente Delia“. L’attrice, dal canto suo, ha esortato la principessa a non parlarle alle spalle: “Sì, sono un serpente perché tu te lo meriti. Perché tu devi dirmi le cose in faccia, non dietro“.

Jessica Selassié ha replicato affermando che Delia Duran si sia meritata il dolore provato per il feeling nato tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Anche tu meriti quello che hanno fatto Alex e Soleil. Te lo meriti tutto, perché sei cattiva dentro tesoro e il karma esiste“.