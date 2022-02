Alex Belli e Delia Duran, arriva già la riappacificazione tra i due? Il confronto nella notte: i video

Grande Fratello

Alex Belli, protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è tornato nella Casa più spiata d’Italia, durante la puntata serale del 14 febbraio. L’attore e la moglie Delia Duran erano stati, però, protagonisti, poco prima di un acceso confronto.

L’attrice sembrava non aver preso molto bene l’ingresso del marito, ma il suo parere potrebbe essere cambiato durante la notte.

Infatti, tra Alex Belli e Delia Duran c’è stato un acceso confronto, ma i due, poi, si sono abbracciati.

Alex Belli spiega i suoi comportamenti a Delia Duran

Alex Belli è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip6 per un periodo di tempo.

L’attore ha subito voluto mettere in chiaro alla moglie Delia Duran, che quello che ha visto è solo parte del suo comportamento al di fuori del reality show: “Amore ti arriva solo una goccia… Io sono qua dentro per chiarirti questa cosa qua, perché tu sei in un tunnel che non ne esci più… Le provocazioni che t’arrivavano erano un conto, ma c’era tutta un’altra roba enorme… Ma tu non puoi basare la nostra vita, il nostro matrimonio, che hai calpestato… Non c’è più dinamica… Questa è la verità“.

L’attore ha anche accusato Nathaly Caldonazzo di aver influenzato negativamente la moglie e ha affermato di non capire più il suo comportamento: “La manipolatrice che ti ha manipolato in tutto questo tempo… La tua amica Nathaly Caldonazzo… Io non ti riconosco più adesso, te lo dico… Anche meno“.

Alex Belli ha ribadito di aver scelto Delia Duran come compagna di vita: “Quello che ti arriva qua era solo in negativo amore… Io sono qui per dimostrarti questo capisci? Per dirti ‘Amore mio io non mi sono mai staccato da te’, ho voluto mandarti l’aereo amore mio perché era l’unico modo per farti capire in caratteri cubitali quello che io pensavo, capisci?… Il tredici sono uscito e ho scelto lei, questa è già la mia scelta… La donna della mia vita è lei“.

Alex Belli spiega a Delia Duran le motivazioni del suo ingresso al GF Vip6

Alax Belli, rientrato al Grande Fratello Vip6, ha cercato un confronto con Delia Duran. L’attore ha affermato di essere rientrato nel programma televisivo proprio per la moglie: “Ascoltami… Sono qua con te adesso, va bene? Io sono venuto qua dentro per te, capisci?“.

Alex Belli ha chiesto di nuovo scusa alla consorte: “Amore ma io te lo chiedo scusa per tutto il mondo, per tutta la terra“.

Delia Duran ha deciso, allora, di abbracciare il marito: “Meno male che hai ammesso tutte queste stron***e.

Che mi hai fatto male. Stro***”. L’attrice ha chiesto anche delle delucidazioni sulla durata della permanenza del marito nella Casa: “Non te lo posso dire, una mattina ti sveglierai e io non ci sarò più, perciò godiamoci questi momenti. È una grandissima fortuna che io ho di essere qui con voi, con te“.

Tra i due la pace è sembrata vicina, come affermato dall’attore: “Amore ma certo, secondo te io lascio perdere tutti i tre anni bellissimi vissuti insieme per questa stronzata qui“.

Ciononostante, in un confronto a tre con Soleil Sorge, Delia Duran ha avuto un altro attacco di gelosia, quando Alex Belli si è inginocchiato davanti all’influencer.

L’attrice ha strattonato il marito, invitandolo ad alzarsi: “Non toccarla e di la verità, perché questa roba mi dà fastidio.. Lei l’ha confermato, confermalo adesso, abbi le pa***… Non me l’avevi detto“.