Linda Evangelista, sfigurata dagli interventi, non si nasconde in più e si mostra in pubblico

Linda Evangelista è tornata a mostrarsi in pubblico dopo che diversi interventi estetici l’hanno sfigurata. La top model ha decisi di rendere pubbliche alcune foto del suo corpo, mostrando anche i segni dell’intervento di crioliposi (rimozione del tessuto adiposo) al quale si è sottoposta.

Linda Evangelista si mostra in pubblico per la prima volta

In un’intervista al magazine People la top model oggi 56enne ha ripercorso gli ultimi segnati dagli effetti collaterali degli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta, e che l’hanno spinta a nascondersi negli ultimi cinque anni. La top model ha raccontato passo passo cosa le è successo a partire dai tre mesi che erano trascorsi dal primo intervento quando ha notato alcune sporgenze sul collo, sulle cosce e la zona del reggiseno.

Nel giro di poco tempo queste sporgenze si sono fatte dure e insensibili e hanno spinto Linda Evangelista a cercare una soluzione.

La modella si è sottoposta a diete e lunghe sessioni di esercizi fisici nella speranza di tornare in forma, senza ottenere un risultato. Nel 2016 Linda Evangelista è tornata a farsi visitare da un medico sperando di risolvere la situazione; da lì la diagnosi: un raro effetto collaterale del trattamento estetico a cui si era sottoposta per rimuovere il tessuto adiposo.

Per risolvere il problema Linda Evangelista si è sottoposta ad altri due interventi di liposuzione senza però risolvere il problema; a causa di questa condizione la modella ha scelto di nascondersi per cinque anni ma ora, proprio raccontando la sua storia alla rivista People, è tornata.

Linda Evangelista racconta le sue paure

Oggi Linda Evangelista non vuole più nascondersi, ma anzi mostra a tutti il suo corpo sfigurato dagli interventi estetici. A People ha dichiarato: “Mi piaceva sfilare, ora invece tremo al pensiero di incontrare qualcuno che conosco.

Non posso più vivere in questo modo, nascondendomi e vergognandomi. Non posso più vivere con questa pena. Ora voglio parlare“.

Ha raccontato infine che sta cercando di amarsi così com’è, con questo suo nuovo corpo. Ad oggi sta tentando di riconquistare un po’ di fiducia in sé stessa, anche se afferma di non riconoscersi più del tutto e di sentirsi come una persona nuova “Lei (riferendosi alla se top model, ndr) è come se fosse scomparsa”.

Parlando ancora del percorso fatto, degli interventi e del confrontarsi con gli effetti collaterali, Linda Evangelista ha detto: “Perché sentiamo il bisogno di fare queste cose al nostro corpo?

Ho sempre saputo che sarei invecchiata e so che il corpo va incontro a cambiamenti ma non avrei mai pensato di apparire così”.