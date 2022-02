Drusilla Foer arriva in prima serata su Rai1: quale sarà il nuovo progetto dell’artista e quando andrà in onda

Programmi TV

Sembra proprio che Drusilla Foer, che a inizio febbraio è salita sul palco dell’Ariston in occasione della 72ª edizione del Festival di Sanremo, abbia conquistato non solo il pubblico ma anche i vertici Rai. Arriva infatti la notizia che l’artista avrà la possibilità di tornare sul piccolo schermo grazie ad un nuovo programma dal titolo Ci vuole un fiore e che sarà un programma in due puntate in prima serata su Rai1.

Drusilla Foer conduttrice in prima serata: tutti i dettagli

Dalla sua apparizione al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston, Drusilla Foer è diventata ancora più popolare di quanto non fosse prima – è molto attiva e seguita sui social – e questo le è valso un biglietto per la prima serata dell’ammiraglia dell’emittente pubblica.

Come riportato da Dagospia in queste ore all’alter ego di Gianluca Gori, è stato infatti affidato il programma Ci vuole un fiore, che andrà in onda l’1 e l’8 aprile, prodotto da Ballandi Multimedia che sarà dedicato al tema della sostenibilità. Un format green, dunque, che tuttavia non vedrà la donna da sola al timone. Lo stesso portale ha infatti confermato che al fianco della (neo)conduttrice ci saranno il cantante Francesco Gabbani e l’attore Nino Frassica.

Chi è Drusilla Foer, tutto sull’artista che sta per tornare in Rai

Drusilla Foer è stata senz’altro una delle co-conduttrici più attese dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La sua ironia le ha infatti consentito non solo di ottenere negli anni un ottimo seguito sui social (su Instagram vanta la bellezza di 641mila follower) ma anche di entusiasmare il pubblico della kermesse musicale.

Dietro la curatissima parrucca bianca e il fare da nobildonna un po’ svampita c’è però Gianluca Gori, attore e cantante fiorentino nato nel 1967. La sua formazione è avvenuta presso l’istituto Statale d’Arte di Firenze, dove ha imparato le basi del mestiere, Gori si è fatto conoscere anche come fotografo e pittore.

Come il pubblico più affezionato saprà, però, è proprio grazie all’iconica Drusilla (ormai è lecito dirlo) che l’uomo ha ottenuto grande successo sul web, e ora anche sul piccolo schermo.