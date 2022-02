Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: dedica su Instagram dopo il bacio in tv, ma “siamo amici”

Gossip

Il web è in visibilio per il bacio scattato in tv tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e per le storie Instagram di lui che sembrano dedicate proprio a lei.

Sono passati solamente pochissimi giorni da quando Michelle Hunziker ha debuttato con il suo nuovo show in prima serata su Canale 5, Michelle Impossible. Tra gli ospiti della prima puntata anche il suo ex storico Eros Ramazzotti. I due si sono scambiati un tenero bacio sulle labbra che ha fatto impazzire il web. Eros ha anche scritto alcune storie Instagram che potrebbero essere dirette proprio a Michelle. Scopriamo tutti i dettagli.

Eros Ramazzotti: le sue storie Instagram ricche di citazioni

Per l’occasione del lancio del suo nuovo programma, Michelle Hunziker ha creato varie storie sul suo profilo Instagram in cui ha taggato anche Eros Ramazzotti (tra gli ospiti della prima puntata).

Quest’ultimo non ne ha rispostata nemmeno una sul suo account, ma circa a mezzanotte (poco dopo il bacio avvenuto in tv) ha voluto creare due stories con citazioni. Esse potrebbero essere ricondotte proprio al bacio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e quel fatidico bacio che tutti hanno visto a Michelle Impossible.

La prima citazione recita “Due cose ci salvano nella vita amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili (Tarun Tejpal)“. Farebbe pensare subito alla ex compagna del cantante, donna conosciuta per il suo modo di amare in modo incondizionato e per il suo sorriso luminoso unito alla risata contagiosa.

La seconda citazione, invece, parafrasa la canzone Vita Spericolata di Vasco Rossi: “Amo la vita, quella libera dai pregiudizi, dalle invidie, quella vita fatta così, quella vita come Steve McQueen (Vasco)”. Forse questa frase potrebbe riferirsi al bacio a stampo della ex coppia visto in tv.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: i chiarimenti sul loro rapporto

Mercoledì sera la storica coppia si è ritrovata insieme dopo circa 20 anni. In puntata la padrona di casa, Michelle Huziker, ha chiesto al cantante: “Ma come mai da 20 anni ogni santo giorno scrivono che io e te torniamo insieme?”.

Eros Ramazzotti a quel punto ha risposto: “La nostra storia è stata bellissima. Come si fa a dimenticarla!”

Sono stati in molti a pensare subito ad un possibile ritorno di fiamma, ma in realtà i due hanno subito precisato che: “Ma, diciamolo, noi siamo amici”.

Per ora, quindi, le scintille non sembrano arrivare. Chi lo sa, però, se fra qualche tempo l’amore non possa tornare.