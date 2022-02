Ivano Marescotti si sposerà per la terza volta: quando e con chi è previsto il matrimonio dell’attore

Gossip

Per l'attore Ivano Marescotti è periodo di grandi novità. Dopo l'addio alle scene, dato di recente, ha annunciato anche che a breve si sposerà per la terza volta.

Ivano Marescotti in queste ore è tornato a far parlare di sé per un annuncio piuttosto importante che riguarda la sua vita privata. L’attore ha infatti reso noto che convolerà a nozze ben presto con Erika Leonelli, che ha conosciuto grazie alla sua scuola di teatro. Come confermato dallo stesso artista, si terrà una cerimonia civile – dal momento che per lui si tratta del terzo matrimonio.

Ivano Marescotti, i dettagli del matrimonio con Erika Leonelli

L’attore Ivano Marescotti è al centro dell’attenzione della cronaca rosa in queste ore, avendo annunciato – durante un’intervista concessa a Il Resto del Carlino – che in primavera sposerà Erika Leonelli, 28 anni più giovane di lui.

Come anticipato per l’artista si tratta del terzo matrimonio, per cui la coppia renderà ufficiale la loro unione attraverso un rito civile.

I due si sono conosciuti nella scuola di teatro fondata da Marescotti, che in queste ore ha dichiarato: “Erika era mia allieva al Teatro Accademia Marescotti che ho fondato a Marina di Ravenna. Ora, dopo lo scoppio della scintilla, daremo fuoco alle polveri“. La donna, al di fuori dei suoi studi artistici, lavora in un’azienda della stessa città e ha incontrato per la prima volta il suo futuro marito ben 5 anni fa.

Sembra inoltre che il recente addio alle scene dell’artista sia stato dovuto proprio a questo importante evento nella sua vita.

Ivano Marescotti, l’addio alla recitazione: si dedicherà solo alla scuola di teatro

Proprio di recente, infatti, era arrivato l’annuncio del ritiro dalle scene di Ivano Marescotti, che aveva precisato però che il suo impegno con il Tam – Teatro Accademia Marescotti – sarebbe continuato come sempre. Proprio durante l’intervista su menzionata è tornato anche su questo aspetto, precisando che la decisione è legata anche alle future nozze con Erika Leonelli.

“La scelta di chiudere la mia carriera di attore dopo oltre 40 anni di teatro e cinema è legata a questa nuova fase che si sta aprendo – rivela l’attore a Il Resto del Carlino – Mi appresto a vivere quella che viene chiamata la terza età, in pratica a sò vec, facendo le cose che più mi interessano“.

Come anticipato però l’attore è già stato sposato in passato e ha anche una figlia di nome Iliade – che quest’anno compirà 18 anni. Probabilmente, dunque, la scelta è legata anche al desiderio di godersi la propria famiglia, oltre alle gioie date dal futuro matrimonio.