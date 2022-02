Lulù Selassié criticata da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli al GF Vip: dallo studio interviene Manuel Bortuzzo

Grande Fratello

Maretta nella Casa del Grande Fratello Vip tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassié. La Princess viene accusata dalle due coinquiline di poca collaborazione in Casa e di aver avuto risalto solo per la storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Lulù non ci sta e difende l’amore per il giovane nuotatore, il quale interviene dallo studio per difendere la ragazza dalle accuse: “Hai conquistato l’Italia intera“.

Lulù Selassié nel mirino di Katia Ricciarelli: l’accusa alla coinquilina

Al Grande Fratello Vip l’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo viene confermato un’ulteriore volta dalle parole del giovane nuotatore.

Nella diretta di stasera la Princess, che ha ottenuto un posto in finale vincendo al televoto, è stata attaccata in particolare da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Per la cantante lirica Lulù sarebbe poco collaborativa in Casa, Soleil ritiene invece che non abbia espresso nulla di artistico e personale. Inoltre entrambe ritengono che la Selassié si sia esposta solo per la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo, senza però apportare nulla di più al programma.

Alfonso Signorini ne parla con le dirette interessate, con Katia Ricciarelli che spiega: “Quando Manuel non ne voleva sapere di Lulù, noi eravamo dispiaciuti.

Alla fine però è andato tutto bene e noi siamo felicissimi. Ma io stavo parlando di casa, dico che qui tutti noi impariamo a fare qualche cosa. Io alla mia età lavo i piatti, lei sfugge. Anche lo spettacolo che abbiamo fatto, noi non lo volevamo fare“.

Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassié: “Continua così amore“

Lulù cerca di difendersi dalle accuse: “Io so quello che sono e comunque ho anche raccontato qualcosa di cui non avevo il coraggio di parlare. Anzi, forse sono anche troppo vera come persona“. E dallo studio interviene anche Manuel Bortuzzo, che prende le difese della Princess rivolgendole parole di supporto: “Con quei codini e quella borsetta hai conquistato l’Italia intera.

Continua così amore“.

In studio prende parola anche Adriana Volpe, che commenta il giudizio di Katia sulla poca collaborazione di Lulù: “Dico: perché Soleil ha mai lavato i piatti? Se non sbaglio lava il suo, ma i piatti non li ha mai lavati. Semplicemente voglio la coerenza“. Soleil risponde all’opinionista con aspre parole: “Si intendeva dare un apporto artistico e personale.

Poi se vogliamo tergiversare sulle mancanze di Lulù allora va bene, ma ha ragione quello che ha detto Katia“.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: il pensiero di Sonia Bruganelli

Anche Sonia Bruganelli interviene sulla questione, parlando della storia d’amore di Manuel e Lulù: “Io vorrei parlare di qualcosa di più profondo. Credo che Lulù si sia innamorata di Manuel, ma non ha un merito. L’amore è amore. Manuel è un ragazzo che fa innamorare, a prescindere da tutto il resto“. Il conduttore le fa però notare come la Princess si sia innamorata ed abbia scelto di stare al fianco di Manuel nonostante tutto: “Sì però anche non vedere tutto il resto è abbastanza difficile“.

Lo conferma anche Manuel Bortuzzo, che ringrazia Lulù per il supporto e le rivolge parole speciali: “Non è facile star vicino a me, lei ha avuto in questi mesi delle accortezze che nessuno ha mai avuto in vita mia.

E lo fa con il cuore, ha avuto un occhio che ha saputo andare oltre“.