Prima vittima per la tempesta Eunice nel Regno Unito. Allerta Rossa in Europa si sposta su Belgio e Olanda

Cronaca dal Mondo

La tempesta Eunice è arrivata nel Regno Unito e in Irlanda e ha già mietuto la sua prima vittime in entrambi i Paesi. Le previsioni in merito all’arrivo della tempesta non sono state disattese, diverse località britanniche, compresa la città di Londra sono state sferzate da forti raffiche di vento, che hanno causato danni a strutture, strade e auto (per via dello sradicamento degli alberi) mareggiate caratterizzate da onde altissime…

La tempesta Eunice è monitorata e sembra già spostarsi verso l’Europa Continentale, infatti è stata diramata un’allerta rossa per Belgio e Olanda.

La tempesta Eunice fa una prima vittima nel Regno

C’è una vittima accertata per la tempesta Eunice, si tratta di un uomo residente nella Contea di Wexford.

La conferma, riferisce l’Evenening Standard, è arrivata dalla polizia irlandese. Oltre alla vittima è stato registrato un ferito grave, ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da diversi mattoni staccatisi da un tetto. L’uomo è un ufficiale pubblico e si trovava presso Henley-on-Thames.

Well they said this storm Eunice was going to be bad here in the UK but I didn’t think it would uproot a huge tree and smash into my neighbours house!! It’s terrifying!!!!! 😳😳 plus it’s ripped the roof off the O2 arena!! pic.twitter.com/8aGHWfTdXZ — 🐝 Melissa 🐝 – Måneskin Core Collective (@JelassiMelissa) February 18, 2022

Gli effetti della tempesta Eunice si fanno sentire in tutto il Regno Unito, dalla Cornovaglia e dal Galles, soprattutto nelle cittadine di Porthlelen e Newheaven arrivano immagini incredibili di onde altissime che inghiottiscono fari, porti e scogliere.

Danni anche a Londra, scoperchiata la O2 Arena

I forti venti, che hanno toccato anche picchi di 195km/h, hanno causato gravi danni anche nella città di Londra. Nelle scorse ore hanno fatto il giro del mondo le incredibili immagini della O2 Arena, forum di concerti e shopping center tra i più famosi della città. con il tetto squarciato.

A ridiculous £789 million tent getting absolutely shredded next to the Thames is a fitting monument to the outdated Blairism that Starmer is trying to resurrectpic.twitter.com/GB6OVRs9zF — Another Angry Voice (@Angry_Voice) February 18, 2022

Il Premier Johnson ha convocato la riunione detta del “Cobra“, ovvero il comitato che si riunisce quando si presentano casi di rischio per la sicurezza nazionale, e ha decretato la mobilitazione dell’esercito per rispondere all’emergenza.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha invitato la popolazione a restare in casa per evitare rischi di incidenti.

L’Europa in allerta rossa per la tempesta Eunice: si sta spostando in Olanda e Belgio

La tempesta Eunice si sta già spostando verso l’Europa continentale, in Olanda e Belgio è allerta rossa, il Royal Netherlands Meterological Institute– Knmi, ha messo in guardia soprattutto le zone sud del Paese. Come accaduto già nel Regno Unito e in Irlanda, sono attese forti raffiche di vento e piogge; l’aeroporto di Schiphol ha cancellato diversi voli mentre nelle Fiandre il traffico su rotaie è stato ridotto; anche l’attività portuale è stata sospesa.