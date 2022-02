Sofia Goggia e il tapiro per le frasi di Ninna Quario, la replica alla mamma di Federica Brignone sulle Olimpiadi

TV e Spettacolo

Le Olimpiadi invernali di Beijing 2022 prendono una vena “polemica”che ha per protagoniste le due sciatrici orgoglio azzurro: Sofia Goggia e Federica Brignone. Entrambe hanno ottenuto grandi successi e soddisfazioni in questa sessione dei giochi, soprattutto Sofia Goggia, che ha rischiato fino all’ultimo di non partecipare e scegliendo alla fine sono la discesa libera (dove ha vinto l’argento).

Nelle scorse infatti si è alzato un vero e proprio polverone per le parole pronunciate da Ninna Quario, ex sciatrice della Valanga Rosa e mamma di Federica Brignone e per le sue perplessità espresse su Goggia in diretta su Radio Capital intervistata da Edoardo Buffoni.

Lo scorso 23 gennaio, durante i mondiali che si stavano tenendo a Cortina, Sofia Goggia è rimasta vittima di un infortunio, lesione parziale del legamento crociato e mini frattura al perone. Una diagnosi che pesava più di un macigno per la sciatrice in procinto di partire per le Olimpiadi. Per settimane la partecipazione di Sofia Goggia ai giochi è rimasta in sospeso, finché non è arrivata la conferma della sua presenza alla gara di discesa libera, dove si è aggiudicata l’argento.

Commentando l’incredibile performance di Sofia Goggia, Ninna Quario, madre di Federica Brignone, ha detto: “Io non avevo dubbi (…) quando una così si mette in gioco non lo fa per partecipare. Sofia ha una determinazione impressionante, per fortuna – adesso lei si arrabbierà perché avevo già detto che il suo infortunio non era così grave quando è tornata dopo 40 giorni- stavolta è tornata dopo 23giorni . Se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare dopo 23 giorni. Onestamente io la conosco bene, da quando è bambina, ha una determinazione una voglia di esserci e di fare… figuriamoci se c’era una minima possibilità in cui lei fosse presente alle Olimpiadi e l’ha colta in modo esemplare.”

“Egocentrica” le parole di Ninna Quario

Il “non” affondo di Ninna Quario prosegue: “È molto egocentrica, adesso non vuole essere una critica, si vede molto al centro, si piace molto al centro dell’attenzione e gode di questo e lo cerca da morire. Cerca lei stessa di essere molto lodevole con se stessa. Federica è esattamente l’opposto, non cerca la ribalta non è molto attiva sui social posta solo quello deve dopo le gare per gli sponsor, non gliene frega niente di piacere alla gente non dice mai le cose che sa che piaceranno alla gente dice quello che pensa“.

“Non sono mai state amiche, neanche quando none rano nessuno. Sofia ha detto siamo amiche ma onestamente sono cose che dice per piacere a qualcuno.

Si rispettano molto come atlete su questo niente da dire. Fede è la prima ad inchinarsi alla bravura di Sofia che è indubbia“.

La replica di Sofia Goggia e il Tapiro

Sofia Goggia non si è lasciata andare a commenti in merito a queste dichiarazioni, la sciatrice è stata raggiunta dai giornalisti al suo arrivo a Milano Malpensa. Sulle dichiarazioni di Ninna Quario ha detto: “Preferisco glissare come quando sorvolo in discesa libera che mi viene bene.

Mi hanno anche dato dell’egoista? Non intendo proferire parola e alimentare inutili questioni. La risonanza magnetica parla chiaro. Il medico che mi ha visitato mostra ai suoi praticanti il video della caduta di Cortina come esempio di come ci si rompe un crociato: la bontà di quel volo è chiara. (…) Se gli amici mi chiamassero per fare una sciata in compagnia, direi di no, non me la sento. L’ho fatto solo in gara e in discesa dove mi sento più tutelata”.

La sciatrice si è poi congratulata con la collega Brignone per il bronzo in combinata, ma in ogni caso, ad attenderla all’aeroporto c’era anche Valerio Staffelli con il tapiro d’oro.