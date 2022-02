Transporter – Extreme: su Italia 1 in onda il secondo capitolo della saga con Jason Statham. Trama

Programmi TV

Italia1 nella prima serata di venerdì 18 febbraio 2022 fa continuare il ciclo ricco di action ed alta tensione dedicato ai film dell’attore ed artista marziale Jason Statham. La scelta di oggi ricade sul secondo capitolo della saga di The Transporter, che va in onda a partire dalle ore 21.20 circa e mostra la continuazione della storia di Frank Martin. Nel film l’ex mercenario vuole cambiare vita e decide di cambiare il pericoloso lavoro per diventare autista della famiglia del ministro Billings, che sta combattendo la droga con leggi restrittive, fino a quando non deve ritornare a ricorrere alle brutte quando il figlio del ministro viene rapito.

Scopri la trama, il cast e le curiosità del film Transporter – Extreme in onda su Italia1.

Transporter – Extreme: le curiosità ed il cast del film

Transporter: Extreme (in lingua francese dal titolo Le Transporteur 2) è una pellicola del 2005 diretta da Louis Leterrier, già regista del primo capitolo della saga. Nel ruolo di produttore ritorna nuovamente Luc Besson che per l’occasione affianca il regista anche nelle vesti di co-sceneggiatore.

La squadra vincente del primo film viene confermata in toto grazie alla partecipazione di Jason Statham, conosciuto attore di tanti film action hollywoodiani che qui continuare a dare il volto all’ex mercenario Frank Martin.

Al fianco dell’attore c’è gloria anche per un interprete italiano come Alessandro Gassman mentre completano il cast gli altri interpreti Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine, Jason Flemyng e François Berléand.

Transporter – Extreme: la trma del cast

L’ex mercenaio si è messo alle spalle con successo la prima adrenalinica avventura e già ne deve affrontare una seconda. Frank pensava infatti di aver tagliato con il suo violento passato ma appena diventato l’autista privato della famiglia del ministro Billings deve tornare a rimboccarsi le maniche quando dei criminali rapiscono il figlio del diplomatico.

Frank dovrà effettuare una lotta contro il tempo perchè al bambino verrà iniettato un virus che dovrebbe colpire il padre e gli altri potenti che stanno mettendo i bastoni tra le ruote alle organizzazioni criminali con la loro lotta alla droga.