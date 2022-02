The Transporter: la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Italia1

TV e Spettacolo

The Transporter va in onda su Italia1 venerdì 11 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Italia1.

Su Italia1 continua il ciclo tutto action ed alta tensione dedicato alle gesta avventurose di Jason Statham. L’attore ed artista marziale torna sul canale Mediaset come protagonista della pellicola dal titolo di The Transporter, che va in onda a partire dalle ore 21.20 circa e mostra la storia di Frank Martin. L’uomo è un ex agente delle Forze Speciali che adesso si occupa di trasportare pericolose merci segrete da un posto all’altro, esponendosi al pericolo di ritorsioni ed imprevisti che solo le sue abilità nel corpo a corpo possono bloccare. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film in onda su Italia1.

The Transporter: le curiosità ed il cast del film

The Transporter (in francese dal titolo di Le Transporteur) è un film del 2002 diretto dai registi Corey Yuen e Louis Leterrier che vanta alla produzione la collaborazione di Luc Besson, celebre regista di film come Lucy, Colombiana e la celebre saga di Io vi troverò. L’apprezzato regista francese ha qui curato anche la sceneggiatura insieme a Robert Mark Kamen.

Il protagonista della pellicola action è Jason Statham, l’attore energico dei film hollywoodiani e artista marziale che ritroveremo in futuro anche negli altri capitoli della saga.

Al fianco dell’attore compaiono come coprotagonisti anche Shu Qi, Matt Schulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand e Didier Saint Melin.

The Transporter: la trama della pellicola

Frank Martin, ex soldato delle forze speciali, è ora specializzato nel trasporto di pacchi dal contenuto supersegreto al quale gli viene chiesto di portare una grande borsa a destinazione. Non conoscendo il contenuto della borsa passa il tempo con il sospettodel tempo, però, nella sua mente prende corpo il sospetto che dentro ci sia una persona e, andando contro le sue regole, decide di aprirla scoprendo l’amara verità.

Il suo compito sarà ora quello di aiutare la ragazza cinese, di nome Lai, che era rinchiusa nella borsa.