Colombiana: trama, cast e trailer della pellicola in onda in tv questa sera su Italia1

TV e Spettacolo

Dopo l’improvviso stop al programma d’intrattenimento Mystery Land, messo da parte per i scarsi ascolti delle sue prime due puntate, la programmazione di Italia1 corre ai ripari e propone in sostituzione un film action che vede protagonista la conosciuta Zoe Saldana. L’attrice veste i panni di Cataleya, una spietata assassina che ha tutta l’intenzione di vendicare l’uccisione dei suoi genitori e per farlo dovrà vedersela con la CIA, protagonista di Colombiana in onda onda in prima serata sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa. La trama ed il cast del film.

Colombiana: il cast della pellicola in onda su Italia1

Colombiana è un film uscito nel 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson.

Il regista, che curiosamente ha legato il suo nome d’arte al brutto anniversario che ricorreva il giorno della sua nascita per la bomba atomica su Hiroshima, è noto maggiormente per aver diretto i sequel della saga di Io vi troverò (Taken).

Protagonista della pellicola è il personaggio di Cataleya, una killer professionista interpretata da Zoe Saldana.

L’attrice statunitense è nota principalmente per interpretare il personaggio di Gamora all’interno del vastissimo Marvel Cinematic Universe a partire dal film Guardiani della Galassia fino ad arrivare ad Avengers – Endgame. Al suo fianco figurano gli interpreti meno noti Jordi Mollà, Lennie James, Cliff Curtis, Beto Benites, Michael Vartan.

Colombiana: la trama del film

Cataleya è una donna diventata una spietata assassina per le vicissitudini della vita che le hanno fatto perdere i genitori per colpa di un malvivente. Cresciuta dallo zio Emilio, per il quale lavora come killer, ha un unico obbiettivo fisso nella testa: vendicare la sua famiglia.

Per farlo si mette sulle tracce di Don Luis che ha fatto uccidere i suoi genitori e pur riuscendolo a scovare si troverà di fronte persino la CIA, che da sempre copre le malefatte dello spietato boss.