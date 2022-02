A C’è posta per te Pio e Amedeo coinvolgono Salvatore Esposito, la frecciatina a Belen Rodriguez e Fedez

Programmi TV

Pio e Amedeo hanno scritto a C'è posta per te per risolvere un problema finanziario di Pasquale Iannuzzi. Anche Salvatore Esposito è stato convocato dai comici.

La puntata del 19 febbraio di C’è posta per te è partita con la carica ironica di Pio e Amedeo. Dopo il divertimento regalato al pubblico dalla partecipazione, la scorsa settimana, di Luciana Littizzetto, adesso, è toccato ai comici pugliesi rompere il ghiaccio con il pubblico da casa.

Maria De Filippi ha annunciato i suoi ospiti con parole speciali: “Questa è una storia molto particolare perché sono particolari i protagonisti“.

Pio e Amedeo hanno voluto inviare l’importante missiva televisiva a un particolare regista Pasquale Iannuzzi.

Pio e Amedeo a C’è posta per te: la frecciatina a Belen Rodriguez e Fedez

Pio e Amedeo sono stati ospiti di C’è posta per te per chiedere scusa a una persona.

I due comici, infatti, hanno svelato di provare una sofferenza: “Non riusciamo a dormire la notte da mesi… Peso sull’anima… C’è una persona che ha subito un torto“.

I due comici hanno mandato la posta a Pasquale Iannuzzi, regista, produttore e artista che era stato già ospite nel loro programma televisivo. L’importante personaggio è stato scelto a discapito di altri artisti. Nel nominare i vari Vip scartati, invece, per il loro programma televisivo, Pio e Amedeo hanno inviato una frecciatina a Belen Rodriguez: “Avremmo potuto chiamare Belen e Stefano De Martino.

Belen ha ricominciato il giro, hai visto?“, e a Fedez: “Abbiamo litigato… Abbiamo scritto il suo numero nel bagno dell’autogrill“.

Nel corso di questa partecipazione televisiva, Pasquale Iannuzzi, avrebbe conosciuto Raoul Bova che gli avrebbe promesso dei soldi, mai arrivati: “Bova è un tirchio… L’abbiamo scritto nel bagno dell’autogrill accanto a quello di Fedez… Da un mese che non ci risponde“.

La lettera di Pio e Amedeo a C’è posta per te

Pio e Amedeo hanno chiamato C’è posta per te per risolvere la situazione di Pasquale Iannuzzi.

Il regista sarebbe stato truffato da Raoul Bova, che gli avrebbe promesso dei soldi per un suo progetto cinematografico: “Un bravissimo attore ti aveva fatto una promessa… Per colpa nostra ti sono stati promessi quegli 8000 euro per fare il tuo film“.

I due comici hanno dichiarato di sentirsi in colpa per la situazione del regista e di voler chiedere scusa: “Ci hanno detto che volevi mandare anche una lettera a Striscia la Notizia… Pasquale hai ragione tu e noi ti volevamo chiedere scusa“.

I due comici hanno anche raggiunto telefonicamente Raoul Bova, che ha rilanciato le accuse al mittente: “Voi non m’avete pagato“.

A C’è posta per te interviene anche Salvatore Esposito di Gomorra

A C’è posta per te Pio e Amedeo hanno voluto scrivere a Pasquale Iannuzzi. Il registra ha subito aperto la busta: “Loro sono i miei fratelli“.

Per risolvere il problema finanziaria di Pasquale Iannuzzi, Pio e Amedeo hanno convocato anche Salvatore Esposito. L’attore, chiamato a finanziare il film del regista, ha subito affermato: “Non firmerò nulla, non darò oggetti di valore… Chiudi la busta Maria”.

Ma Pio e Amedeo, infine, sono riusciti a far firmare un nuovo assegno per sostenere il progetto di Pasquale Iannuzzi.