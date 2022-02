Delia Duran e Alex Belli si tradiscono al GF Vip: le frasi che rivelano le loro intenzioni nel programma

TV e Spettacolo

Che Delia Duran ed Alex Belli stessero orchestrando un teatrino a favor di telecamere, è un sospetto che i concorrenti del Grande Fratello Vip ed i suoi telespettatori nutrono da tempo. Adesso sarebbero alcune frasi colte all’interno della Casa proprio dagli altri coinquilini a far nascere molti dubbi e, forse, le prime certezze sul fatto che il vertiginoso tira e molla tra i due vip sarebbe tutto organizzato.

Delia Duran ed Alex Belli si sono già lasciati, persi, presi e ritrovati una cinquantina di volte, o almeno questo è quello che è sembrato a chi si è ritrovato ad assistere alle litigate, ai baci, alle riconciliazioni, al flirt dentro la Casa di lui con Soleil Sorge e, ovviamente, all’andirivieni dentro e fuori dal set del reality da parte di Delia Duran e Alex Belli.

Davide Silvestri e Soleil Sorge, confidenze al GF Vip: cos’hanno scoperto

Ora, però, pare che i concorrenti della Casa comincino ad essere annoiati di tutta questa strategia, ed in particolare lo sarebbero due persone che in passato sono state molto legate ad Alex Belli: Davide Silvestri e Soleil Sorge. Lei, “sedotta e abbandonata”, ha da tempo ormai perso ogni illusione di dialogo con Duran e Belli, e Silvestri ora comincia a unire i puntini: i due hanno infatti parlato di alcune frasi che Delia Duran si sarebbe fatta scappare e che tradirebbe le intenzioni della coppia a corrente alternata.

In particolare Silvestri ha riferito a Soleil di aver parlato con Delia Duran di un viaggio che lei e il compagno avrebbero in programma dopo il GF, ma Silvestri ha fatto notare che prima che si ritrovassero nella casa, i due erano ai ferri corti: “Scusa ma se vi eravate lasciati come hai fatto a prenotare? Sulla base di cosa?”. Delia Duran a quel punto ha risposto “L’amore”, girando intorno alla questione.

Viaggio prenotato alle Maldive e tutti i vestiti di Delia organizzati con Alex… Eh sì Davide e Soleil hanno capito che quei 2 non si sono mai lasciati ed è tutto una recita e a sto punto confido nel volervi sbugiardare step by step 😉#gfvip #soleilarmy pic.twitter.com/kM5CHndQOX — Catia (@catiuz92) February 19, 2022

Soleil Sorge, la strategia contro Delia e Alex: “Si sbugiardano da soli”

Soleil Sorge a quel punto ha raccontato a Davide Silvestri che Delia si sarebbe lasciata scappare il fatto che lei e Belli avrebbero fatto le valigie insieme, prima di entrare al GF Vip, per poter essere “abbinati” nell’outfit all’interno della Casa.

Soleil Sorge ha anche però detto di non aver chiesto spiegazioni sul fatto, sostenendo che sia meglio non far capire alla coppia che gli altri stanno cominciando a nutrire dei sospetti, così “si sbugiardano da soli”.