Julia Mammuccari, chi è la figlia di Teo Mammuccari e Thais Souza Wiggers ex velina di Striscia la Notizia

Gossip

Teo Mammuccari è tornato in onda alla conduzione de Le Iene con accanto la bella e brava Belén Rodriguez. Il noto conduttore è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove racconterà della nuova esperienza televisiva e non solo.

Teo Mammuccari ha una figlia, si chiama Julia ed è una giovanissima ragazza di talento, come mostrato da lui stesso in un video postato sui social.

Julia Mammuccari è la figlia di Teo Mammuccari

Teo Mammuccari è un personaggio televisivo molto noto, eppure, pur essendo stimato e conosciutissimo si conosce poco della sua vita privata. È noto però che abbia una figlia di nome Julia; classe 2008, la giovane è nata dalla relazione tra il conduttore e la modella ed ex velina di Striscia la Notizia Thas Souza Wiggers.

La coppia è rimasta unita dal 2006 al 2009, oggi non stanno più insieme ma sono genitori orgogliosissimi di Julia che è il centro del mondo del conduttore. In una recente intervista per Diva e Donna, l’uomo ha parlato così del loro rapporto: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre“.

Ad eccezione di questa relazione, di Teo Mammuccari si sa poco salvo appunto per gli impegni lavorativi, oltre a Le Iene infatti riprenderà anche Seven Show in onda su Europa 7.

Il rapporto tra Teo Mammuccari e la figlia Julia

Padre e figlia sono legatissimi e solo pochi giorni fa hanno emozionato moltissimo i fan con un video pubblicato sui social da Teo Mammuccari.

I due si sono immortalati in un video dove il papà suonava la chitarra e la figlia cantava, incantando i follower.

Il video postato su Instagram dal conduttore de Le Iene ha incantato moltissime persone che si sono riversate a fare i loro complimenti. Ad esempio tra questi c’era anche Matilde Brandi, che ha scritto: “Amore è pazzesca, che orgoglio per te Teo“, e altri che non hanno mancato di notare l’incredibile somiglianza della ragazzina con la mamma.