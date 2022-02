Teo Mammucari e sua figlia Julia, avuta con Thais Wiggers: su Instagram il dolce video in cui si esibiscono

TV e Spettacolo

Il conduttore Teo Mammucari ha emozionato i fan condividendo sul proprio profilo Instagram un dolce video in cui si lascia andare a un’esibizione in compagnia di sua figlia Julia, che per l’occasione ha cantato sulle note della chitarra suonata dal padre. I due, evidentemente molto legati, hanno subito attirato l’attenzione dei follower, che sono accorsi a commentare il contenuto sul social.

Teo Mammucari suona mentre sua figlia Julia canta: la reazione sui social

Julia Mammucari, classe 2008, ha già dimostrato di avere gran talento e anche il padre, il noto conduttore Teo, vuole esaltare le doti canore della figlia.

Per questo, soltanto qualche giorno fa, ha deciso di condividere un video in cui lui suona una melodia mentre sua figlia canta. Un duo esplosivo, quindi, che in queste ore ha attirato l’attenzione degli utenti social, come del resto era successo anche negli anni precedenti, quando Teo aveva condiviso un contenuto molto simile.

In molti infatti sono corsi a commentare il contenuto (tra cui anche la showgirl Matilde Brandi), complimentandosi con Mammucari per la bellissima voce della figlia. Qualcuno scherza anche rispondendo che “è tutta la mamma”, Thais Souza Wiggers. I due infatti hanno avuto una relazione tra il 2006 e il 2009 e dal loro amore è nata la loro unica figlia, protagonista del video su menzionato.

Teo Mammucari, la vita privata e il ritorno in tv con Le Iene

Teo Mammuccari è molto riservato riguardo la propria vita privata e sappiamo solo che ha avuto una relazione con l’ex velina Thais Souza Wiggers, arrivata al capolinea nel 2009. In una recente intervista per Diva e Donna, l’uomo ha parlato così del loro rapporto: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre“.

Sebbene in passato tra i due ci sarebbero state moltissime liti, che avrebbero portato alla separazione, oggi i due appaiono molto sereni e sono stati spesso paparazzati insieme, come riporta anche Donna Glamour.

Professionalmente parlando, sappiamo che ha esordito sul piccolo schermo con Scherzi a parte (programma in cui ha lavorato come attore), per poi prendere le redini del famoso Seven Show – in onda su Europa 7. Molti i programmi di successo da lui curati, tra cui Cultura moderna e Le Iene, programma che lo ha visto a più riprese come conduttore. Proprio grazie allo show di Italia 1 quest’anno tornerà sul piccolo schermo e ad affiancarlo in questa nuova avventura, ci sarà la showgirl Belen Rodriguez.