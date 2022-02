Alessandra Celentano gela Garrison ad Amici: “Non fare la figura dell’ignorante”, commento 20 febbraio

Programmi TV

Alessandra Celentano ha deciso di portare alla fase finale del programma la ballerina Carola. La maestra di danza ha deciso di dare la maglia del serale anche se la ballerina era arrivata penultima nella classifica stilata dai giudici esterni.

Alessandra Celentano se l’è presa con il coreografo Garrison per questo risultato deludente della sua allieva.

Carola conquista la maglia del serale, malgrado il voto di Garrison

Garrison non è da tempo professore di Amici e, quest’anno, si è capito perché. Come ha chiarificato Alessandra Celentano, infatti, il coreografo: “Quest’anno di danni direi che ne ha fatti parecchio“.

Anche nella puntata del 20 febbraio, Garrison ha voluto farne una delle sue, dando un voto basso a Carola. Alessandra Celentano ha sbroccato contro il collega: “Non so se ti rendi conto quello che hai visto… Comincio a pensare che tu ce l’abbia veramente con la danza classica… Non fare la figura dell’ignorante… Uno che non capisce di danza“.

Quando votavano solo i professori interni, il giudizio sembrava troppo parziale e di parte. Ma, adesso, che ci sono gli esterni, la situazione non è migliorata. Come per le classifiche di canto, in cui gli allievi passano dalla prima all’ultima posizione del corso della stessa puntata.

Anna Pettinelli fuori traiettoria ad Amici

La forte differenza tra le varie classifiche di Amici, stilate da giudici esterni, sta, nei fatti, proteggendo Albe dall’eliminazione. Un allievo che sembra essere rimasto a un livello inferiore, rispetto ai suoi compagni di scuola. Rudy Zerbi, nella puntata del 20 febbraio, ha provato a incalzare di nuovo Anna Pettinelli, per portarla a eliminare Albe. Ma la professoressa proprio non ce la fa.

Non che gli altri suoi cantanti siano messi meglio. Crytical non convince mai nella prova tecnica e Gio Montana non riesce a convincere proprio mai.

La scelta di non farlo esibire oggi nelle cover la dice lunga, come sottolineato da Rudy Zerbi: “Le chiacchiere stanno a zero… Lui deve fare le cover… Stesse a casa sua a cantare gli inediti… Non è diverso dagli altri“. Anche Lorella Cuccarini non è stata d’accordo con la collega: “Qui non è che ci sono figli e figliastri… Lavorare paga… Sotto una campana di vetro“.

Tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, poi, il solito scambio di convenevoli coloriti: “Mago Otelma dei poveri“. Rudy Zerbi ha replicato: “La regina del pollaio”.