Amici: 7 vincitori del talent che non hanno sfondato nella musica. Ecco chi sono e cosa fanno oggi

Gossip

Vincere Amici non significa per tutti aprire le porte al successo. Scopriamo i vincitori che non hanno sfondato e come si sono reinventati, da chi è divnetato compositore a chi si dichiara disoccupato.

Amici di Maria De Filippi giunto ormai alla 21esima edizione, sono quindi molti anni che il programma tv di Canale 5 sforna talenti artistici. Purtroppo, però, non tutti i vincitori del talent sono riusciti a sfondare davvero nella categoria con cui si sono presentati alla scuola musicale più famosa della televisione italiana. Ripercorriamo la storia di Amici e scopriamo cosa fanno ora questi vincitori

Dennis Fantina: vincitore della prima edizione

È Dennis Fantina il vincitore della prima edizione del programma (2001/2002), quando ancora aveva il nome di Saranno Famosi. Prendendo parte alla prima edizione del talent show, tutto era ancora nuovo e Dennis, purtroppo, non è riuscito ad affermarsi come cantante.

Nonostante questo, però, non hai mai messo da parte il suo sogno di poter vivere di musica. Nel 2015, infatti, torna in televisione partecipando al programma The Voice of Italy in cui però viene eliminato. Nel 2019 ci riprova e lo vediamo ad All Together Now condotto da Michelle Hunziker su Canale 5; arriva alla fase finale, ma non riesce ad aggiudicarsi il montepremi finale. In quell’occasione ammette di essere attualmente disoccupato. Recentemente, a settembre 2021, partecipa al programma Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1.

Giulia Ottonello: vincitrice della seconda edizione

Giulia Ottonello è la cantante che ha vinto la seconda edizione di Amici (la prima edizione del programma ad avere questo nome), ma anche lei non è riuscita ad emergere in questa categoria. Abbandonata, quindi, questa carriera si è dedicata al teatro in cui ha riscosso un discreto successo. Giulia, infatti, è sempre stata dotata di grande talento e oltre che nel canto è preparata anche nella recitazione e nel ballo. Possiamo dire che, come ha ammesso la stessa Ottonello in alcune interviste, ha vinto Amici nel periodo sbagliato, in cui i discografici non consideravano molto i ragazzi usciti dai talent, come invece oggi accade.

In un recente post sul suo profilo Instagram, la Ottonello si dichiara molto dispiaciuta della totale indifferenza che da quasi vent’anni le sbarra molte strade.

Ivan D’Andrea: vincitore della quinta edizione

Il ballerino Ivan D’Andrea ha vinto la quinta edizione (2005/2006) del programma di Maria De Filippi, ma lo abbiamo visto tra quei banchi anche nell’edizione successiva. La redazione del programma, infatti, aveva esaudito il desiderio del ballerino di poter seguire nuovamente le lezioni dei professori per poter migliorare ancora.

Dopo Amici, nel 2007 ha preso parte al corpo di ballo di Pamela Prati nella pièce teatrale Beautiful Thing… e qualche volta si innamorano. Ha partecipato anche ad un musical scritto da Maurizio Costanzo e condotto varie trasmissioni. In seguito ha studiato recitazione all’Accademia del cinema di Roma per 2 anni, per poi girare cortometraggi e lungometraggi. È comparso anche in uno spot pubblicitario; ad oggi di lui si sono perse le tracce.

Federico Angelucci: vincitore della sesta edizione

Anche Federico Angelucci, cantante che ha vinto Amici nell’anno accademico 2006/2007, non è riuscito a servirsi pienamente della celebrità data dalla vittoria del programma.

Dopo Amici ha partecipato ad alcuni musical come A un passo dal sogno e Io ballo e poi è scomparso dalle scene. 10 anni dopo dalla vittoria del talent di Canale 5, lo abbiamo ritrovato a Tale e Quale Show e a Sanremo Giovani con il brano L’uomo che varrà.

Virginio Simonelli: vincitore della decima edizione

Virginio Simonelli, che ha vinto la categoria canto dell’edizione numero 10 del talent, non è riuscito a sfondare come cantante, ma si è reinventato autore e compositore per molti suoi colleghi di grande calibro come Laura Pausini, Francesca Michielin e recentemente anche per Alessandra Amoroso (anche lei vincitrice di Amici).

Nonostante tutto, non ha mai abbandonato la sua carriera personale, lanciando anche vari album e singoli suoi. Intanto, dopo la sua vittoria, è tornato ad Amici nel 2012 per partecipare al circuito Big nella fase serale e lo abbiamo visto anche in altre trasmissioni televisive come Tale e Quale show.

Gerardo Pulli: vincitore dell’undicesima edizione

Come il suo collega Virginio Simonelli, anche Gerardo Pulli, dopo la vittoria di Amici, non è riuscito ad affermarsi come cantante, ma si è reinventato autore di celebri brani. Non si è fatto conoscere, quindi, per la sua voce, ma per la sua penna. Insieme ad altri lo troviamo come autore per Emma Marrone (anche lei vincitrice di Amici) nel brano Io sono bella. Ha firmato anche alcuni brani di Alberto Urso (altro vincitore di Amici) e il brano Cosa ti aspetti da me di Loredana Berté.

Moreno Donadoni: vincitore della dodicesima edizione

Moreno è stato il primo rapper ad aver vinto Amici, ma anche lui non ha raggiunto il successo sperato. Nel 2015 partecipa a Sanremo con il brano Oggi ti parlo così. Due anni dopo lo troviamo nel cast dell’Isola del Famosi, ma viene eliminato dal reality alla decima puntata. Da lì in poi, di lui, si perdono le tracce.