Che bella giornata: la trama, il cast e le curiosità del film di Checco Zalone in onda Canale5

Canale5 nella prima serata di domenica 20 febbraio 2022 continua la messa in onda dei film di Checco Zalone proponendo a partire dalle ore 21:45 circa la seconda fatica cinematografica del comico pugliese. Il film Che bella giornata, in onda sulla rete ed in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity, mostra la nuova avventura di Checco che cerca di coronare il suo sogno di diventare carabiniere ma finisce miseramente per fare il buttafuori di una piccola discoteca. In un susseguirsi di equivoci ed inspiegabili seconde occasioni, Zalone finirà per lavorare in un prestigioso museo quando intreccerà la sua storia con quella di una ragazza musulmana che nasconde un segreto.

La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola.

Che bella giornata: il cast e le curiosità del film

Che bella giornata è un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2011 che ha come protagonista Checco Zalone e come regista Gennaro Nunziante, il duo più redditizio della storia del cinema italiano che torna a collaborare dopo il film Cado dalle nubi.

Al fianco del comico pugliese alter ego di Luca Medici troviamo gli attori Tullio Solenghi, Rocco Papaleo, Herbert Ballerina, Ivano Marescotti, già presente nel primo fortunato film dell’accoppiata, Nabiha Akkari, che qui interpreta la coprotagonista femminile di nome Farah, e per finire troviamo anche il cantante Caparezza che si è simpaticamente prestato per una delle scene della pellicola divenute ormai un cult.

Che bella giornata: la trama della pellicola

Checco Zalone ha sognato da sempre di diventare un carabiniere ma si deve accontentare di fare il buttafuori in una discoteca in Brianza che non offre molte azioni degne di nota.

La sua grande occasione arriva quando attraverso una raccomandazione e l’aiuto del signore, simpaticamente evocato dalla famiglia di Checco, riesce ad inserisci come guardia di un noto museo.

Qui Zalone ne combina una al giorno e con la sua testa tra le nuvole rischia di mettere a repentaglio anche le tante opere custodite al museo, a maggior ragione quando nel suo cuore si insinua una bella ragazza di nome Farah che nasconde un pericoloso segreto.