Ciriaco De Mita operato d’urgenza: le condizioni dell’ex presidente del consiglio, tutti i dettagli

Cronaca Italia

Ciriaco De Mita è stato operato d’urgenza nella giornata di oggi dopo una caduta avvenuta in casa, a Nusco (Avellino), città in cui è l’attuale primo cittadino. L’ex presidente del consiglio, di 94 anni, si è rotto il femore ed è stato ricoverato immediatamente all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Cariaco de Mita, la caduta e il femore rotto: operato d’urgenza, le condizioni

Brutto incidente in casa per l’ex leader della Dc ed ex presidente del consiglio Ciriaco De Mita. A quanto pare il 94enne è caduto dalle scale di casa e si è rotto il femore: è stato immediatamente portato in ospedale dove è stato sottoposto ad un’operazione di chirurgia ortopedica, che pare aver avuto successo.

Le recenti analisi hanno mostrato che il fisico del 94enne, seppur provato dall’età avanzata, sta reagendo positivamente e ci sono ampi margini di speranza.

Clemente Mastella di Noi di Centro ha voluto inviare a De Mita un messaggio di pronta guarigione: “Auguriamo al sindaco di Nusco di superare al più presto la convalescenza e di ritornare al centro del dibattito politico con la sua passione ed intelligenza”.

Ciriaco De Mita vive con la moglie Annamaria Scarinzi a Nusco: la coppia ha 4 figli, Giuseppe, Floriana, Simona e Antonia.

L’ex Presidente ha compiuto 94 anni lo scorso 2 febbraio.

Ciriaco De Mita: la carriera politica e la presidenza del consiglio

Ciriaco de Mita è stato Presidente del Consiglio dal 1988 al 1989, anno in cui il governo cadde per una crisi provocata da Bettino Craxi. Dal 1989 al 1992 è stato il presidente della democrazia cristiana. In tempi più recenti si era allineato ai progetti del Partito Democratico, ma non si è mai potuto ricandidare per regolamentazioni interne legate allo statuto del Pd.