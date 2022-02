Cristina Plevani attacca il GF Vip6: “Hanno rovinato un programma”, l’opinione sul bacio tra Delia e Soleil

Grande Fratello

Cristina Plevani ha vinto la prima edizione del Granfe Fratello. L’insegnante di nuoto ha riscosso il favore del grande pubblico, anche per la sua relazione amorosa con il compianto Pietro Taricone.

L’ex gieffina ha commentato con un tweet un particolare accadimento dell’ultima edizione del reality show. Infatti, Cristina Plevani ha detto la sua sul recente bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran. Infatti le due concorrenti, protagoniste del famoso triangolo con Alex Belli, si sono baciate appassionatamente nella notte del 19 febbraio, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6.

Il messaggio di Cristina Plevani sul Grande Fratello Vip6

Delia Duran e Soleil Sorge, dopo settimane di confronti e chiarimenti, si sono baciate appassionatamente sulle scale del giardino della Casa del Grande Fratello Vip 6.

Una scena che ha turbato Cristina Plevani: “Sia chiaro, non è il bacio tra due donne che mi colpisce, è tutto il contesto“. La vincitrice del Grande Fratello 1 non ha apprezzato il fatto che il bacio sia scattato durante un party organizzato nella casa, in cui scorreva alcool: “Fare feste a base di alcool per portare ai limiti i comportamenti. Che brutta televisione, che brutto spettacolo“.

Cristina Plevani ha attaccato in modo diretto la conduzione del reality show: “Regole, conduzione che hanno rovinato un programma che poteva essere ancor bello“.

Sia chiaro, non è il bacio tra due donne che mi colpisce, è tutto il contesto. Fare feste a base di alcool per portare ai limiti i comportamenti. Che brutta televisione, che brutto spettacolo. Regole, conduzione che hanno rovinato un programma che poteva essere ancor bello #gfvip https://t.co/KdFcBBqsP9 — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) February 20, 2022

La notte “wild” nella Casa del Grande Fratello Vip6

Come ogni sabato, anche il 19 febbraio, nella Casa del Grande Fratello Vip6 è stata organizzata una festa in maschera.

Il tema della serata era quello della giungla. Durante il corso dei festeggiamenti, però, un evento imprevedibile ha scombussolato l’equilibro della Casa.

Soleil Sorge e Delia Duran si sono baciate appassionatamente. In seguito, dopo questo gesto d’affetto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha avuto uno scontro accesso con Alex Belli.

Soleil Sorge ha accusato, ancora, l’attore di mentire su alcune sue dichiarazioni scottanti, che sarebbero avvenute sotto le coperte.